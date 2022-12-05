港交所明早１０時暫停中環交易廣場外顯示屏數據顯示３分鐘默哀

《經濟通通訊社５日專訊》香港交易所（００３８８）宣布，為表達對已故前國家主席江澤
民的深切敬意，港交所將於明日（６日）追悼大會默哀期間，由上午１０點開始暫停中環交易廣
場外部顯示屏上的市場數據顯示，直至３分鐘靜默悼念完結為止。港交所行政總裁歐冠昇當天早
上將會帶領管理團隊成員於香港金融大會堂進行３分鐘默哀。
此外，港交所將於當天暫停所有對外活動及儀式。（ａｃ）
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