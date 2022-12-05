  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/12/2022 14:33

港交所明早１０時暫停中環交易廣場外顯示屏數據顯示３分鐘默哀

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港交易所（００３８８）宣布，為表達對已故前國家主席江澤
民的深切敬意，港交所將於明日（６日）追悼大會默哀期間，由上午１０點開始暫停中環交易廣
場外部顯示屏上的市場數據顯示，直至３分鐘靜默悼念完結為止。港交所行政總裁歐冠昇當天早
上將會帶領管理團隊成員於香港金融大會堂進行３分鐘默哀。
　　此外，港交所將於當天暫停所有對外活動及儀式。（ａｃ）
　
　

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/12/2022
藥品網售新規實施　阿里健康績優獲大行唱好　網上醫療股連日熱炒仲追唔追？
人氣文章財經熱話05/12/2022
《午市前瞻》大市成交增恒指或試19800 濠賭股不妨高追
人氣文章大行報告05/12/2022
【大行炒D乜】比亞迪公布銷量大行點評價？花旗繼續牛看出640
人氣文章開市Good Morning05/12/2022
溫傑料比亞迪銷量可達全年目標　惟仍受股神沽貨拖累不宜中長線部署
人氣文章財經熱話05/12/2022
【虛幣世界】Galaxy收購GK8，以拓展經紀服務
人氣文章中國故事02/12/2022
《神州經脈》美法關注中國挑戰　內房銷售延續低迷　滬指低開低走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金