《小傳日記》平安好醫生爆升三成八！同胞自行抗疫有辦法

《小傳日記》啱啱個周末神州嚟個連環計，降準之餘又放寬核酸檢測要求，北上廣深都講明

如無外出需求，非必要就唔使核酸，所以過去呢幾日唔少神州同胞都鬆一口氣，有人仲話條街終

於多返啲人氣，氣氛仲好過過年。而魚缸今日就真係氣氛好，降準之餘內房又有好消息，恒指升

足８００點之餘又企穩１９０００點，睇嚟年底前２００００點都有啲希望！

今日「ＭＶＰ」當然就係互聯網醫療股，雖然人少少，不過人人都雙位數升幅，阿里健康

（００２４１）升挨近兩成，京東健康（０６６１８）升一成半，平安好醫生（０１８３３）癲

升挨近三成八！有上面媒體提到，原來網醫股炒風同放寬防疫都息息相關。自從開始放寬，確診

數字直線上升，不過放寬得就預咗，所以就好似香江以前要搶連花清瘟一樣，同胞都要買定藥看

門口。

據講有啲地方感冒藥已經賣斷貨，喺北京有好多間藥房都回覆，連花清瘟等等抗病毒類藥物

都非常去貨，有啲已經開始斷貨。廣州監控紀錄發現，市內藥房傷風感冒藥一日開咗１０萬張單

，係平時嘅兩倍半！所以線下搶唔到藥，當然就輪到上網搶，京東健康相關負責人就提到，１１

月２８至１２月４，京東健康抗原檢測試劑盒嘅成交額比上個禮拜多三倍幾！

對於確診數字急升，除咗對人民嚟講係挑戰，對於醫療系統亦都係。所以之所以醞釀咗咁耐

先肯鬆手，一方面要計算好放寬之後會發生嘅事，亦都係畀醫療系統做好人力物力嘅準備先至放

寬，咁就唔會出現系統崩潰嘅危機，請請！



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