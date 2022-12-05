《真知灼見－溫灼培》Ｇ７達成俄國石油價格上限意味甚麼？

《真知灼見》Ｇ７、歐盟與澳洲於上周五（２日）達成了協議，限制俄羅斯的船運石油出口

價格於每桶６０美元水平。有關協定最快可於１２月５日執行。至於有關協定目的，當然是為打

壓俄羅斯從賣油所能賺取的資金，以懲罰俄羅斯在烏克蘭的行動。俄羅斯表明反對西方國家的做

法，指有關做法只會使歐洲的能源危機更加嚴重。



＊油價仍是易升難跌＊



據《路透社》引述俄羅斯石油生產商的估計指，當這價格限制一旦執行，料俄羅斯石油出口

到２０２３年初每日將可能減少５０至１００萬桶。至於國際能源訊息中心（Ｔｈｅ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｎｅｒｇｙ Ａｇｅｎｃｙ－ＩＥＡ）則估計，到２０２３年

第一季尾段，俄羅斯的石油出口甚至可因而每日減少２００萬桶。須理解，Ｇ７是透過對國際保

險公司的約束執行有關方案。假如俄羅斯的石油出口價高於６０美元，保險公司便不能替運油輪

作承保，使油輪不敢接俄羅斯的單。當然，俄羅斯也有自己的船隊，而中國及印度的船隊也不會

受上述方案約束。但始終，全球大部分的油輪（主要為歐美及美國的盟國等）將會受上述方案限

制，這是為何俄羅斯本身，又或ＩＥＡ也估計當上述方案執行後會使俄羅斯石油出口減少的原因

。上述方案或許會對俄羅斯不利，但如俄羅斯的石油供應一旦減少，可想象定當會對國際油價帶

來推升作用。當油價高企不下，又或將為環球通脹帶來另一輪的推升。料往後油價仍是易升難跌

。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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