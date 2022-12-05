《「香」講積金－香敏華》強積金加入ＥＳＧ元素將是大趨勢

《「香」講積金》香港強積金制度自２０００年１２月１日正式實行，至今剛滿２２歲。回

顧積金局去年提出的未來發展方向，重點為探討數碼化如何推動香港退休保障制度的發展，以及

推動強積金在可持續投資方面的發展。積金易平台的構建工作正在如火如荼地進行，期望實現強

積金行政無紙化，長遠促進香港的金融科技發展。而強積金的可持續投資則較少人談論，當局亦

致力協助受託人制訂可持續投資的發展策略，並作出適當披露。

自新冠疫情以來，投資者愈來愈重視「環境、社會及管治（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ，

Ｓｏｃｉａｌ ａｎｄ Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ （ＥＳＧ）」因素，ＥＳＧ投資成為了新常

態。根據維基百科，ＥＳＧ一詞首見於聯合國在２００４年發布的《Ｗｈｏ Ｃａｒｅｓ

Ｗｉｎｓ》研究報告，主要為投資者闡述如何透過環境、社會和管治三個角度對可持續投資進行

分類。ＥＳＧ投資在短短１８年間由概念演進成為新常態，發展可謂一日千里。



＊ＥＳＧ投資策略進化＊



除了普及程度提升，ＥＳＧ投資在投資策略和政府規管方面也完善不少。普遍基金公司已經

將ＥＳＧ因素納入投資決策中，目標是在投資過程中規避相關風險。一直以來，ＥＳＧ投資策略

大多以風險管理為主，例如投資經理會避免投資於某些污染環境的產業和企業，減低企業面導巨

大罰款的風險； 又或者避免投資於企業管治較差的企業，以防企業財政出現問題令股價震盪。

但近年ＥＳＧ投資經理有積極參與的趨勢，即期望加入企業董事局或透過參與股東大會投票以更

實在地令公司改善ＥＳＧ，並從中獲得更佳的投資收益。



＊監管令ＥＳＧ產品增加透明度＊



政府監管方面，ＥＳＧ投資起步之初，固然屬於摸索階段，不同的投資公司各自為政。有時

在策略上以至定義上都沒有一定的標準。有些公司被懷疑以ＥＳＧ作青睞以吸納資金，即進行漂

綠（Ｇｒｅｅｎ Ｗａｓｈｉｎｇ）。而近年，政府開始愈來愈規範ＥＳＧ投資，亦著手加強投

資公司在ＥＳＧ方面的披露，以增加相關產品的透明度。因此，ＥＳＧ投資發展愈來愈完善，成

為新的主流。

香港打工仔默默耕耘數十載，固然期望獲得無憂的退休生活，而為下一代著想，社會可持續

發展、綠色環境亦是不少人對未來的期望。隨著ＥＳＧ投資愈來愈成熟，可以預料，強積金加入

ＥＳＧ元素將會是大趨勢，讓投資者在建立個人退休儲備之餘，為可持續發展出一分力。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



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