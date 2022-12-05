《投資原理－陳榮達》中港股市估值具向上修正空間

《投資原理》隨著美國通脹開始緩和，美國聯儲局主席鮑威爾日前放鴿，稱是時候放慢加息

步伐。值得留意的是，中國的防疫政策亦開始往有利方向發展，政府更於二十大後出台房地產扶

持措施，大大提振投資情緒，推動中國主要市場指數迅速反彈並收復失地。經歷一段長時間的調

整後，中港股市估值變得相當吸引，考慮到北京當局仍會推出不少的利好政策，相信其估值有進

一步向上修正的空間。

聯儲局在２０２１年錯誤判斷通脹屬於暫時性，隨後受一系列地緣政治事件影響，已發展市

場的通脹趨向失控，聯儲局在內的多國央行實施有史以來最激進的加息步伐。截至今年１１月，

聯儲局年內已加息３７５個基點，自６月以來更連續四次加息７５個基點。最近，聯儲局傳達「

鷹派轉向鴿派」的訊息，暗示下次會議可能開始放慢加息步伐。然而，鑑於通脹持續高企，加息

周期有可能較預期長，市場不斷上調聯邦基金利率的最終水平，高盛此前更預計於５至

５﹒２５％見頂。



＊恒指市盈率不足７倍＊



根據過往經驗，若要減緩需求，降低服務的通脹壓力，實際利率需要處於正值１％至２％，

如果２０２３年的平均通脹為約４％，則意味著最終利率為５％至６％。鑑於自１９７０年代以

來從未出現如此激進的加息周期，經濟衰退風險更加迫在眉睫，衰退很可能在２０２３年中期發

生，尤其是美國及歐洲。展望未來，預計明年市場焦點將從加息及通脹，轉向經濟惡化及企業盈

利衰退。

鑑於中國的經濟周期與西方不同，其逐步微調以重啟經濟的趨勢，中國在全球充滿挑戰的環

境下將表現較佳。經歷２０年來最長調整後，ＭＳＣＩ中國指數的市盈率為１０﹒５倍，遠低於

過去１０年平均水平１３倍。恒生指數的情況更為極端，該指數包括離岸市場多家大型中國公司

，但不包括Ａ股及美國預託證券，其市盈率僅為６﹒９倍，遠低於過去１０年平均水平１０﹒９

倍－並且已從５﹒６倍的十年低位（截至２０２２年１０月）大幅反彈。



＊房地產政策有利國企民企融資＊



中國百年一遇的疫情所帶來長期持續的防疫政策，無疑對亞洲投資氣氛造成打擊，但自二十

大後北京當局為重啟經濟對清零政策進行微調，例如在上月提出的２０項優化防疫措施。中國主

要城市更於昨日宣布進一步放寬防疫限制，並會減少大規模的核酸檢測，以及在未來數月擴大疫

苗接種，這些措施將提高進一步重啟經濟的可能性。除放寬防疫措施外，中證監此前宣布了５項

措施支持房地產企業股權融資。雖然上述措施似乎有利於國有企業，並且可能促進其透過股權融

資的方式進行收購，但這些措施應同時有助舒緩部分民企所面臨的流動性和融資壓力，從而帶動

整個房地產行業步向復甦。

總括而言，中國經濟復甦仍面臨諸多挑戰，但隨著中港股市估值已跌至新低，相信已反映不

少最壞因素。中國通脹溫和，有空間推出更多寬鬆的財政及貨幣政策，流動性保持充裕，有條件

推動經濟走向復甦，最後必然會對股市進行重估，預期企業盈利將明年開始逐步向上修正。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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