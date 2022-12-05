《每周華語－黃溢華》Ａｐｐｌｅ企業「加」英式球隊？

《每周華語》Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ（１９５５－２０１１）乃傳奇人物！生下來便給人遺

棄，真的「無人無物」，由別人收養；入大學未畢業便闖天下，創辦了Ａｐｐｌｅ亦「中途」給

董事局「踢走」，又是「一無所有」，富商投資他的「ＮｅＸＴ」６００萬美元，而Ｓｔｅｖｅ

Ｊｏｂｓ是大股東的「ＰＩＸＡＲ」：又由無到有。１９９７年返回「倒閉中」的Ａｐｐｌｅ

，以ｉＰｏｄ，ｉＰｈｏｎｅ救了Ａｐｐｌｅ，可見「有」與「無」之間已不再重要了。



６０多年前，曼聯球隊於德國、飛機起飛第３次失敗，全機４４人，只有２１人生還。曼聯

失去多位球員甚而無能力「成軍」於當時的英國本土參賽。球隊突然失去不少球員，且生還的球

員亦失去「鬥心」，組軍出戰基本上不可能。當時的話事管理團隊已決定解散曼聯！時為

１９５８年，一甲子有多之前的球隊在領隊堅持不解散之下，說服了管理層，給予時間組軍：幸

有業餘球員「加盟」了未能成軍的曼聯，即使出賽敗陣，但成軍成功，才最重要。



走出心理，人手╱球員困境，曼聯步入成功之路，幾十年以來人才背出，球隊名成利就。贏

下不少大賽，成為「紅魔鬼」：全球知名的球隊、組織。曼聯於美國以ＡＤＲ買賣，近１０年，

成績不佳，股價下滑。但今天的大股東正希望出售曼聯，潛在買家不少，其中傳聞Ａｐｐｌｅ也

有興趣擁有「球隊」！傳聞否？很快得知，但「ｉＰｈｏｎｅ」加「球隊」卻有不少潛在價值。

事實上，ｉＰｏｄ、ｉＰｈｏｎｅ及不少Ａｐｐｌｅ的成功產品，已使Ａｐｐｌｅ擁有大量現金

，全資買入曼聯不是問題，而管理球隊？！可請行內「高人」。曼聯乃全球品牌：可成為「

ｉＰｈｏｎｅ」代言人之一！而英式足球以外，亦可加入美式足球等等。Ａｐｐｌｅ自１９７０

年代到今天的５０年，可確認為成功企業之一。如何維持下去？１００年前，有Ｆｏｒｄ汽車：

生產線加自己運材料的火車系統。今天的Ｆｏｒｄ不及當年勇，但仍存在且仍有條件再一次成長

。百年企業非一件易事。５０年之後，仍有ｉＰｈｏｎｅ嗎？仍有「ＰＣ」嗎？地球仍有「可飲

用」清水呢？！世事難料，今天真的買入曼聯，亦有吸引力。不只Ａｐｐｌｅ，不少企業及個人

亦有可能買入曼聯。１９５８年的飛機意外，曼聯差點兒消失！半世紀有多，曼聯可能再有新的

革命：全球化且注入新的能量，新的思維。近５年，全球足球運動走入了下波，而曼聯表現亦在

「低谷」之中。



另方面，Ａｐｐｌｅ的ｉＰｈｏｎｅ產業亦到這「頂峯」否？！管理巨大的企業，即使坐擁

大量現金，又不斷回購股份：「好、好、好」，又有新ｉＰｈｏｎｅ也甚好。但再多產品，仍須

要新思維！「食」老本乃自然之事，若企業可走出舊思維，帶動更好的前景，方可有真正百年基

業。Ｎｏｋｉａ食「老本」：最終如何下場？Ａｐｐｌｅ買曼聯也許真的傳聞，但巿值巨大的

Ａｐｐｌｅ，再大也不可能不變革。看一看Ｂｅｌｌ Ｌａｂｓ呢？！



美國的Ｂｅｌｌ Ｌａｂｓ歷史悠久，甚多發明由此機構擁有專利，美國電話業務以當年的

「ＡＴ ＆ Ｔ」最大，亦有「ＡＴ ＆ Ｔ Ｂｅｌｌ Ｌａｂｓ」。今天乃Ｎｏｋｉａ的子

公司，稱為「Ｎｏｋｉａ Ｂｅｌｌ Ｌａｂｓ」，企業變變變！Ｎｏｋｉａ仍有小量手機推出

，但Ｎｏｋｉａ已轉為通訊科研╱科技╱專利為主軸的企業及以專利為收入的企業。美國的

Ｂｅｌｌ Ｌａｂｓ，今天是挪威企業於美國的子公司。可見巨大架構的企業，轉變必然而由球

隊到Ａｐｐｌｅ，變變變乃自然的事情。當年Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ多次由「一無所有」到

ｉＰｏｄ、ｉＰｈｏｎｅ，使Ａｐｐｌｅ登上最大企業之一，說明企業的主活力由領導而得來。

《資深市場人士 黃溢華》



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