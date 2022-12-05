《地產人眼－盧展豪》日企減持在港資產，有何啟示？

《地產人眼》經歷近３年疫情，部分外資企業減持在港業務，甚至將駐港辦公室遷往其他地

區。其中日資建築公司西松建設最近連沽兩項在港物業，包括尖沙咀星光行商廈及粉嶺坪輋農地

，合共作價逾２億元。依筆者看，物業投資一買一賣實屬常事，而且不少日本企業經歷舉辦奧運

會的挫敗後，早已內耗不少，企業要平衡營運成本，自然要出售投資價值較低的資產。



西松建設原以意向價約３億元放售上述一籃子物業及地皮，惟在市道不景影響下，最終總成

交價較意向價低７０００萬元，共約２﹒３億元，全由龍昇集團控股及相關人士投得，其為西松

建設的地基服務分包商，一方期望套現獲利，另一方看好發展前景，各取所需。



上述成交項目分別為尖沙咀星光行商廈及粉嶺坪輋農地，前者成交價８４８０萬元，平均呎

價１０１６９元，較市價低逾兩成，及較意向價低約兩成七。惟與其於１９８２至１９８４年間

的購入價１１０８萬元相比，帳面上仍獲利逾７３００萬元，即物業升值約６﹒６倍。至於坪輋

地皮，原意向價為１﹒７５億元，最終以低約１７％出售，成交價１﹒４５２億元，惟持貨約

４０年，較當年購入價４２５萬元，賺逾３３倍。



挾著背靠內地的地利優勢，加上簡單稅制，香港昔日曾吸引不少外資企業進駐，開拓市場。

惟近年全球經濟不景氣，受中美貿易戰、俄烏戰爭、通脹升溫、能源價格高企等因素影響，無論

日本或香港的經濟亦大受打擊。尤其日本在疫情最嚴峻的時候舉辦奧運，賽事押後一年後，最後

仍要閉門進行，以致絕大部分奧運相關投資難以回本。



對日本而言，這是一項至為龐大的投資失利，並進一步重擊當地經濟及企業，導致不少企業

須重新調整資產，減持發展前景稍遜的物業，包括西松建設轉售的上述資產。相對鄰近地區，香

港的防控檢疫措施明顯保守，當競爭對手新加坡早在今年４月實施免檢疫通關，推出大量招商引

才招數；香港仍停留在「３＋０」，刺激經濟措施仍只是「口號式」，確會大大削弱本地競爭力

，令投資者信心大減。《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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