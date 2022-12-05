《神州頭條》財經報章頭版摘要：匯市股市明默哀期間停交易３分鍾

《經濟通通訊社５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



繼承江澤民遺志，凝聚團結奮進力量

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連日來，全國廣大干部群眾深切緬懷江澤民的卓越功勳，深刻感悟江澤民的精神風範。大家一致

表示，要化悲痛為力量，把對江澤民的悼念轉化為貫徹落實黨的二十大精神的實際行動。



中國人民銀行、中國證監會公告

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中國人民銀行４日發布公告，為表達對江澤民同志的無比崇敬和深切悼念之情，根據江澤民治喪

委員會公告（第２號）精神，在１２月６日上午追悼大會默哀期間，銀行間債券市場、貨幣市場

、外匯市場、票據市場、黃金市場臨時停止交易３分鍾。



證券業銳意探索普惠金融新模式

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國際金融論壇（ＩＦＦ）２０２２全球年會可持續發展國際峰會於１２月２日至４日在廣州南沙

以線上會議的方式舉行。中國證券業協會黨委書記、會長安青松在會上表示，２０２１年２月中

國宣布脫貧攻堅取得全面勝利，現行標準下９８９９萬農村貧困人口全部脫貧，８３２個貧困縣

全部摘帽，創造了彪炳史冊的人間奇跡，為世界減貧事業做出了重大貢獻。





《上海證券報》



繼承江澤民遺志，凝聚團結奮進力量

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連日來，全國廣大干部群眾深切緬懷江澤民的卓越功勳，深刻感悟江澤民的精神風範。大家一致

表示，要化悲痛為力量，把對江澤民的悼念轉化為貫徹落實黨的二十大精神的實際行動。



推進平台建設，深化區域合作，京津冀打造高水平開放共同體

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京津冀三地正在建設開放樣本、協同推進開放平台，並依托區域優勢，加快融入共建「一帶一路

」的大格局，譜寫區域高水平開放共同體的新篇章。



中國ＣＣＥＲ市場有望重啟，相關管理辦法正抓緊修訂

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生態環境部應對氣候變化司司長李高日前在國際金融論壇（ＩＦＦ）２０２２年全球年會上表示

，下一步中國將爭取盡早重啟ＣＣＥＲ（國家核證自願減排量）市場。目前ＣＣＥＲ管理辦法正

在抓緊修訂，有望加速出台。





《證券時報》



繼承江澤民遺志，凝聚團結奮進力量

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連日來，全國廣大干部群眾深切緬懷江澤民的卓越功勳，深刻感悟江澤民的精神風範。大家一致

表示，要化悲痛為力量，把對江澤民的悼念轉化為貫徹落實黨的二十大精神的實際行動。



貸款名目越來越多，空間貸也上線

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今年以來，推薦房屋抵押貸款、資金過橋等營銷電話又多了起來，信貸中介極為活躍。除了用經

營貸替換房貸，還有消費抵押貸、信用抵押貸等，報道指出這些信貸中介提供的貸款名目越來越

多，甚至出現類似「二押」的空間貸，風險也越來越大。



汽車產業競爭白熱化，應對劇變還須苦練內功

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北京市第一中級人民法院近日的一紙裁定書，宣告了知名汽車品牌寶沃汽車的復興之路正式破滅

。近年來，鈴木、雷諾、Ｊｅｅｐ等外資汽車品牌相繼敗走中國市場；華晨、眾泰、力帆等中國

汽車品牌陸續破產重組；拜騰、賽麟、綠馳等造車新勢力相繼「折戟」……一個個汽車品牌黯然

退場，折射出全球汽車產業競爭日趨白熱化的現實。（ｊｔ）

