《鍾之日記》內地復常加快，大摩看漲股市

《鍾之日記》１２月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地新增本土陽性病例回落至少於３萬宗，雖然一線城市疫情壓力仍重，但並未影響防控「

減碼」步伐，更多城市優化防疫措施，北京、深圳、廣州、上海等地宣布，公交地鐵不再查驗核

酸陰性證明。有地方政府貫徹「願檢盡檢」原則，不再提供免費核酸，市民要自費檢測，各地抗

原快測盒供應緊張。

來自北京大學、復旦大學等的六名知名學者聯名發布《關於放開經濟活動的建議》，建議把

放開經濟活動放在優先位置，放開公共交通、寫字樓、餐館、酒店、物流、商場等場所的經濟活

動。統一全國防疫標準，消除全國範圍內出差和旅行的過嚴限制。將２０２３年國內生產總值

（ＧＤＰ）增速目標設定為５％以上，向各界傳遞把發展放在首要任務、放開經濟活動的明確訊

號，以穩定預期、提振各方信心。

摩根士丹利繼上月中調高恒指目標後，再度上調恒指目標，在基本情境下，將恒指明年１２

月目標價由１８２００點上調至２１２００點，相當於預測明年１２月市盈率９﹒９倍。大摩亦

調高國指目標，在基本情境下，國指目標由６１５０點調高至７４００點，相當於預測明年１２

月市盈率９﹒１倍。

大摩並將中國股票的評級從持股觀望上調至增持。自２０２１年１月以來，大摩對中國股票

予以持股觀望評級已經有近兩年時間。大摩將ＭＳＣＩ中國長期以來給予「與大市同步」調高至

「增持」評級，將ＭＳＣＩ中國指數由５９調高至７０；將滬深３００指數目標由４１４０點上

調至４３５０點。



＊香江魚缸急升逾八百點，滬綜指返３２００＊



反映中概股表現的金龍中國指數上周五（２日）急升５﹒４％，一周累計大升２２﹒４％，

是今年３月以來表現最佳；離岸人民幣兌美元今早自９月以來首次升破７元水平。加上人行降準

生效，香江魚缸今日急升逾八百點。祖國股市亦大漲近１﹒８％。

恒指高開５４６點或２﹒９％，報１９２２１，升幅一度縮窄至３５９點，低見１９０３５

，萬九水平支持不俗，其後復見買盤推上，升幅再度擴大至６９９點。午後大市愈升愈有，尾段

曾升８６４點，高見１９５３９，創逾三個月高位。恒指收市升８４２點或４﹒５％，報

１９５１８。大市全日成交高達２２２９﹒８１億元。國指升３３７點或５﹒３％，報６７０６

點。科指飆升３５９點或９﹒３％，報４２３８點。

滬深股市今日高開高走。滬綜指高開０﹒８２％後愈升愈有，午後升勢持續，曾經高見

３２１３﹒４４點，收市勁升１﹒７６％，報３２１１﹒８１點；為９月１５日來首次突破

３２００點。深成指升０﹒９２％，受累檢測、電池股逆市整固，創業板指回吐０﹒２６％。兩

市全日交投１０５５１億元人民幣，按日大增２２％，外資通過陸股通淨流入近５９億元人民幣

，為連續五日淨流入。

江澤民追悼大會明天上午１０時舉行，在追悼大會默哀期間，內地證券期貨市場臨時停市３

分鐘，默哀結束後恢復交易。香港交易所（００３８８）宣布，為表達對已故前國家主席江澤民

的深切敬意，港交所將於明日追悼大會默哀期間，由上午１０點開始暫停中環交易廣場外部顯示

屏上的市場數據顯示，直至３分鐘靜默悼念完結為止。



＊碧桂園美元債月內回報達４倍，內房股熱炒＊



中國監管部門近期「多管齊下」托底深陷困境的地產行業，連環放鬆股、債融資渠道，為地

產企業資金鏈輸血。信用債市場預期從極度悲觀的底部顯著反彈，全國最大地產商之一碧桂園

（０２００７）旗下美元債券過去一個月內創造４００％回報，漲幅驚人。碧桂園全日抽升

８﹒８％，報３﹒１元。

加上人民銀行下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點今日生效，內房股持續造好，龍

湖（００９６０）飆１７﹒１％，遠洋集團（０３３７７）升１２﹒５％，雅居樂

（０３３８３）升１０﹒４％，新城發展（０１０３０）升８﹒５％，萬科企業（０２２０２）

升４﹒３％，綠城（０３９００）升２﹒６％。

根據彭博追蹤中國高收益美元債券領域的指數，截至上周五（２日），碧桂園旗下離岸債券

在過去一個月創造了４０４％的回報，遠超該指數２６％的平均月度回報；遠洋集團緊隨其後，

回報達２７５％。碧桂園一支２０２４年到期的美元債，已經從１１月初每１美元面值買價１１

美分左右的低點，至周一反彈至約６９美分。

另外，內地多家大型商業銀行已為房地產開發商提供至少１６２０億美元的新信貸。據《路

透》上周五（２日）獨家報道，中國監管機構要求四大行在１２月１０日前向房企提供以國內資

產做擔保的離岸貸款，用以償還海外債務，此舉是中國新推出的政策以支持蕭條的房地產行業。

隨後內媒向一間ＴＯＰ５的內房企業證實了上述消息。



＊網上醫療股造好，阿里健康飆２０％＊



多地官宣不再開展常態化核酸檢測，杭州等１０個省會調整出行政策。憧憬經濟能修復，加

上反映中國概念股表現的金龍中國指數上周累計大升２２﹒４％，是今年３月以來表現最佳。科

網股全線爆上，ＡＭＴＪ全線上升，阿里（０９９８８）飆升９﹒３％，京東集團

（０９６１８）升１１﹒２％，騰訊（００７００）重上３００元關口，高見３１７元，收市升

６﹒１％。美團（０３６９０）升３﹒８％，蔚來（０９８６６）升１４﹒９％。

嗶哩嗶哩（０９６２６）急升２８﹒８％，報１７２元。同業快手（０１０２４）升

６﹒１％。

網上醫療股續造好，阿里健康（００２４１）破頂高見８﹒９５元，收市升１９﹒９％，為

表現最好藍籌。平安好醫生（０１８３３）連升５日，急漲３７﹒９％，報３１﹒６５元。京東

健康（０６６１８）升１５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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