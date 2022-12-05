【大國博弈】蘋果擬加快將生產線遷出中國，減少對富士康等依賴

《經濟通通訊社５日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士透露，富士康鄭州超級大廠早前

發生的示威，推動蘋果公司加快進行將生產線遷出中國的計劃，蘋果向供應商表示更積極地計劃

在亞洲其他地方組裝產品，尤其是印度和越南，並希望減少對以富士康為首的台灣組裝商的依賴

。

報道又指，除示威外，蘋果的相關決定同時亦是在中國疫情封控、供應鏈問題以及華府和北

京之間緊張地緣政治關係的背景下作出。

蘋果供應鏈的分析人士認為，在經歷一年削弱中國作為穩定製造中心地位的事件之後，這種

劇變意味蘋果不再願意將如此多的業務捆綁在單一地方，其中一個選項就是從更多組裝商中挑選

夥伴，即使這些公司本身都是位於中國。分析指，兩間有可能獲得更多蘋果業務的中國公司是立

訊精密（深：００２４７５）和聞泰科技（滬：６００７４５）。

在今年較早時候與投資者的電話會議上，立訊精密的高管曾在未有透露具體名字的情況下表

示，部分電子產品客戶擔心疫情防控措施、電力短缺和其他問題導致的中國供應鏈混亂，希望立

訊精密幫助他們在中國以外的地方做更多的工作。（ｃｔ）

