【聚焦人幣】人幣即期飆逾９００點破６﹒９５，離岸破６﹒９４

《經濟通通訊社５日專訊》在早盤重返「６」時代之後，即期、離岸人民幣持續反彈。人民

幣即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開４８０點子突破７關口後，盤中一度飆９０７點報

６﹒９４７３，目前仍升８４５點。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前大漲７９０點子，報

６﹒９４３０，盤中最高觸及６﹒９３７１，一度收復６﹒９４關口。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０３８４，較上個交易日升１５８點子，

實現四連漲，刷１１月１６日以來近三周新高，上個交易日報７﹒０５４２。



＊交易員：客盤結購匯未現單邊預期＊



受惠內地防疫政策轉向、美元轉弱的影響，人民幣上周以來加速升值，周一（５日）衝破７

元關口。綜合多位交易員，周一出口商結匯詢價明顯增多，即期結匯暫有所增加，但同時人民幣

在短期升值後客盤即期購匯也明顯增量。交易員稱，企業客戶對於人民幣匯率觀點仍以雙向波動

為主，未出現單邊預期；出口商通過遠期結匯鎖定價格的交易更為多見。

交易員並提及，出口企業當前面臨的主要困境在於出口訂單大量減少，加之美元利率較高，

外幣資產收益可觀，在年底前抑制了季節性結匯需求。因內地信用環境相對寬鬆，部分出口客戶

傾向於質押美元存款、進行人民幣融資，以獲取利差收益。（ｊｔ）

