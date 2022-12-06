《廣匯論勢－鄭廣復》加元轉角位料已出現，中長線上升目標１﹒２

《廣匯論勢》美國１１月份整體非農就業職位大幅增加２６﹒３萬，遠超預期的２０萬，

１０月份新增職位更由初值２６﹒１萬向上修訂至２８﹒４萬，失業率則維持在３﹒７％，平均

時薪按年升幅由向上修訂後的４﹒９％擴大到５﹒１％。數據反映美國就業市場維持強勁表現，

但美元匯價先升後跌，主要非美貨幣呈單日轉向形態，反映炒家開始選擇炒作對美元不利的因素

，令有利因素對美元的刺激作用短暫。



＊美國服務業維持強勁表現＊



美國本周五將會公布１１月生產者價格指數（ＰＰＩ），預期按年升幅由８％急速放緩至

７﹒２％，倘若數據真的反映通脹壓力進一步下降，定必深化市場對聯儲局未來減慢加息步伐的

預期，加劇美元的沽壓。然而，各主要央行的加息周期皆進入後半段，「加速」機會不大，反而

傾向逐步「收油」，若然美元最後仍然佔有息差優勢，在美國經濟基本面相對較強的情況下，美

元後市仍以反覆升值為主，早在２０１５年２月，我已指出美元已展開中長期升浪，１００關口

將成為美匯指數的中長期強力支持位。

昨天美國公布１０月份耐用品訂單按月升１﹒１％，升幅略高過預期及初值的１％，１０月

份工廠訂單亦按月升１％，升幅大過預期的０﹒７％及９月份的０﹒３％。此外，美國供應管理

協會（ＩＳＭ）公布的最新服務業ＰＭＩ，由１０月份的５４﹒４升至１１月份的５６﹒５，其

中服務業商業活動指數由５５﹒７急升至６４﹒７，而就業指數亦由４９﹒１的收縮水平回升至

５１﹒５，數據反映美國服務業加速擴張，刺激美元匯價轉強。



＊澳央行加息２５基點符預期＊



今早澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）議息後宣布再次加息２５基點，指標利率升至３﹒１厘。

ＲＢＡ在聲明中指出，未來的加息規模、時機由例如通脹及就業等經濟數據決定。ＲＢＡ又預期

通脹將於未來數月進一步上升，但預期在今年第四季升至８％後見頂，明年供應問題持續解決，

加上近期部分商品價格下跌，以及需求降低，故預期通脹將於明年回落。ＲＢＡ預期澳洲未來兩

年的經濟長率約為１﹒５％。

另一方面，ＲＢＡ指澳洲就業市場仍然緊絀，不少企業面對招聘困難，失業率在１０月份降

至３﹒４％的１９７４年以來最低，預期薪酬升幅將會擴大，在勞工市場緊絀及通脹高企下，薪

酬升幅料進一步擴大，而為避免出現價格及薪酬螺旋，ＲＢＡ委員會未來將會密切注視勞工成本

上升及企業訂價的情況，並預期通脹率將於２０２４年回落至略高於３％。此外，ＲＢＡ預期未

來仍需要進一步加息，但沒有預設路徑，而加息幅度及時間將取決於經濟數據表現，以及ＲＢＡ

對通脹及勞工市場前景的評估。



＊歐央行加息半厘或為基本＊



雖然澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）公布議息結果後，澳元匯價反應不大，相信是因為昨天美國公

布強勁的經濟數據後，澳元兌美元已由昨天的高位０﹒６８５１最多跌逾１６０點子，但自１０

月２５日匯價重上２０日ＳＭＡ後（現約０﹒６６９７）後，未嘗連續兩個交易日收低於該線，

目前２０日ＳＭＡ明顯仍具支持。此外，２００日ＳＭＡ（現約０﹒６９１７）可視為澳元兌美

元的中期關鍵阻力（或支持）。從更大的時間架構觀察，澳元兌美元現約於０﹒６２００至

０﹒７９００呈收窄三角形，明年很可能維持在上述水平波動。

從息差方面看，澳洲指標利率仍然低於新西蘭、美國及加拿大，英國指標利率已升至３厘，

待英倫銀行本月中加息後，澳洲在西方主要經濟體之中排第五，若然歐洲央行在加息周期的「基

本消費」亦將以５０基點起跳，澳元隨時變成像日圓、瑞郎般的套息貨幣。即使如此，投資者亦

只會考慮沽澳元、買紐元作套息，畢竟兩者相關性高，不至於賺息口蝕價差。



＊加元１﹒４為長期強大支持＊



另外，加拿大央行明天公布議息結果，預期再次加息５０基點，這將是連續第二次加息半厘

，屆時指標利率升至４﹒２５厘。加拿大央行鷹派貨幣政策立場較明顯，央行在１０月份議息聲

明指出，通脹高且廣，並包括了商品及服務價格，近月通脹下跌未知是否反映價格普遍回落，高

利率對經濟的影響需時觀察。此外，央行強調物價回復穩定需要經濟放緩去平衡供求，央行預期

未來幾個季度經濟將會停滯，即增長接近零，預期今年經濟增長３﹒２５％，未來兩年分別增長

１％及２％。

美元兌加元自去年６月１日低見１﹒２００４後展開上升浪，今年７月觸及１﹒３２後回調

，但８月份回落至１﹒２７後重展升浪，且升勢轉急，１０月中高見１﹒３９７９後再次回落，

惟１﹒３２阻力變支持後再度攀升，現處１﹒３６水平。觀察美元兌加元長期走勢可以發現，相

關匯率自１９７０年代以來，甚少可以升破１﹒４０後，長期在該位以上波動，換言之，目前美

元兌加元與長期重大阻力位只差約４００點子，未來傾向下跌，以幅度計算，１﹒２０００可視

為中期強力支持位。要賺大錢須捕捉到轉角位，美元兌加元的中長線轉角位或早已出現，後市以

沽美元兌加元較值博，下跌目標１﹒２０００。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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