《海納智見－荀玉根》內地股市的周期性規律

《海納智見》近期市場受疫情擾動有一些波折，但當前穩增長政策仍在加碼，１０月以來的

年內第二波行情仍在途中。看的更長一些，周期視角下Ａ股當前的性價比很高。



從歷史來看，Ａ股估值水平存在明顯的周期性特徵。全部Ａ股估值波動幅度較大，並且中長

期視角看，Ａ股估值整體趨勢下降，但就中短期而言，Ａ股估值依然是均值回歸的，２００５年

以來ＰＥ和ＰＢ中樞分別為２１﹒４倍和２﹒４倍。就目前而言，Ａ股估值已經回落到歷史較低

位置，Ａ股多數行業估值較低。周期規律下，未來Ａ股和多數行業的估值均有較大的提升空間。

除了ＰＥ╱ＰＢ絕對估值之外，Ａ股風險溢價和股債收益比兩個重要的相對估值指標也是均值回

歸的，當前這兩個指標也處於周期底部。



回顧Ａ股２００５年以來的歷史，可以發現Ａ股每隔３－４年會出現一次大的底部。這３－

４年一次的市場周期輪迴和實體經濟３－４年一輪的庫存周期吻合，股價往往同步或者略領先於

庫存周期見底。本輪庫存周期始於２０１９年１１月，高點出現在２０２２年４月，根據歷史上

庫存周期平均持續時間推斷，本輪庫存周期或將於２３Ｑ１見底。目前，政策轉向積極標誌著經

濟周期開始進入到衰退後期。隨著防疫政策持續優化和地產政策轉向積極，中國經濟正從衰退後

期走向復蘇早期，股市趨勢向好。



估值方面，對比過去５輪牛熊周期的大底，４月末和１０月末時Ａ股的估值、風險溢價、股

債收益比、破淨率等指標均已處於大的底部區域，基本面上，我們根據０５、０８、１２、１６

、１９年５次市場見底的經驗總結，底部反轉均伴隨著五大類領先指標中三項及以上企穩，當前

貨幣政策、財政政策、製造業景氣度、汽車銷售這四類指標已經回升，最近幾月地產銷售面積累

計同比也走平，基本面指標回暖確認Ａ股在４月末和１０月末形成的底部較扎實。隨著穩增長政

策落地見效，推動國內宏微觀基本面回暖，第二波行情仍在途中。行業層面，優先關注高景氣成

長，如數字經濟＋新能源。數字經濟方面，根據３６氪研究院，預計到２０３０年中國智慧交通

市場規模或超１０萬億。從盈利來看，結合海通行業分析師觀點和Ｗｉｎｄ一致預期，預計電子

行業２２╱２３年歸母淨利潤同比增速為０％╱２０％，計算機為１０％╱３０％，通訊為１５

╱２０％。從估值和配置來看，當前數字經濟相關行業估值處在較低水平：當前電子ＰＥ為３０

倍、處１３年以來１２％分位；計算機ＰＥ為５０倍、處３０％分位；通訊ＰＥ為２５倍、處

０﹒４％分位；新能源方面，乘聯會數據顯示１０月新能源乘用車零售銷量達５５﹒６萬輛，同

比增長７５﹒２％。根據國家能源局，當前第二批風光大基地項目已陸續開工，第三批項目正在

抓緊審查，這將推動光伏風電裝機持續放量，１０月光伏裝機量當月同比增速達５０％。



風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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