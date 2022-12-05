【新冠肺炎】傳內地最快周三宣布十條防疫新政，明年初降防控等級

《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述兩名知情人士表示，中國當局可能最早在本周三

（７日）宣布十條新的新冠肺炎防控措施，作為１１月公布的優化防疫２０條的補充措施。消息

人士亦指，中國還計劃最早在明年１月將新冠肺炎的傳染病防控等級從「乙類甲管」下調至「乙

類乙管」。

據外電上周報道，防疫２０條的補充措施包括其中包括允許新冠肺炎陽性病例在一定條件下

居家隔離；將加強新冠抗原檢測，減少大規模檢測和日常核酸檢測頻率等。其中一位消息人士強

調，並非所有陽性病例都將被無條件允許在家隔離，孕婦、老年人、有基礎疾病人員等將獲准在

家隔離。對密切接觸者，則要求居家環境符合一定條件。

自２０２０年１月以來，內地將新冠肺炎歸為乙類傳染病，但按照甲類疾病進行管理，這讓

地方政府有權對患者及其密切接觸者進行隔離，並封鎖受影響地區。在中國，甲類疾病包括鼠疫

和霍亂，乙類疾病包括ＳＡＲＳ、艾滋病和炭疽熱。丙類疾病包括流感、麻風病和腮腺炎。



＊內媒：新冠防控回歸乙類管理的條件漸趨成熟＊



內媒《第一財經》昨晚發表文章稱，對新冠肺炎實施的嚴格的傳染病甲類防控措施正在鬆綁

，新冠防控回歸乙類管理的條件漸趨成熟。該文章援引傳染病專家表示，很多地方顯示超９５％

以上的新冠感染者為無症狀和輕症，病死率很低，在這樣的情況下，繼續按照甲類管理顯然不符

合科學，所以，新冠回歸乙類管理甚至降級為丙類，都將成為可能。

國務院副總理孫春蘭上周表示，隨著奧密克戎病毒的致病性減弱，中國正面臨新形勢，成為

首位公開承認新型冠狀病毒致病能力減弱的政府高官。自她發表聲明後，許多大城市開始取消大

規模封鎖，減少定期核酸檢測，並停止在地鐵站和戶外公園等公共場所對核酸檢測陰性證明進行

檢查。（ｗｌ）

