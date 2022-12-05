  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/12/2022 16:53

【新冠肺炎】傳內地最快周三宣布十條防疫新政，明年初降防控等級

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述兩名知情人士表示，中國當局可能最早在本周三
（７日）宣布十條新的新冠肺炎防控措施，作為１１月公布的優化防疫２０條的補充措施。消息
人士亦指，中國還計劃最早在明年１月將新冠肺炎的傳染病防控等級從「乙類甲管」下調至「乙
類乙管」。
　　據外電上周報道，防疫２０條的補充措施包括其中包括允許新冠肺炎陽性病例在一定條件下
居家隔離；將加強新冠抗原檢測，減少大規模檢測和日常核酸檢測頻率等。其中一位消息人士強
調，並非所有陽性病例都將被無條件允許在家隔離，孕婦、老年人、有基礎疾病人員等將獲准在
家隔離。對密切接觸者，則要求居家環境符合一定條件。
　　自２０２０年１月以來，內地將新冠肺炎歸為乙類傳染病，但按照甲類疾病進行管理，這讓
地方政府有權對患者及其密切接觸者進行隔離，並封鎖受影響地區。在中國，甲類疾病包括鼠疫
和霍亂，乙類疾病包括ＳＡＲＳ、艾滋病和炭疽熱。丙類疾病包括流感、麻風病和腮腺炎。
　
＊內媒：新冠防控回歸乙類管理的條件漸趨成熟＊
　
　　內媒《第一財經》昨晚發表文章稱，對新冠肺炎實施的嚴格的傳染病甲類防控措施正在鬆綁
，新冠防控回歸乙類管理的條件漸趨成熟。該文章援引傳染病專家表示，很多地方顯示超９５％
以上的新冠感染者為無症狀和輕症，病死率很低，在這樣的情況下，繼續按照甲類管理顯然不符
合科學，所以，新冠回歸乙類管理甚至降級為丙類，都將成為可能。
　　國務院副總理孫春蘭上周表示，隨著奧密克戎病毒的致病性減弱，中國正面臨新形勢，成為
首位公開承認新型冠狀病毒致病能力減弱的政府高官。自她發表聲明後，許多大城市開始取消大
規模封鎖，減少定期核酸檢測，並停止在地鐵站和戶外公園等公共場所對核酸檢測陰性證明進行
檢查。（ｗｌ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪05/12/2022
【專訪】陶冬：超級便宜資金時代終結　金融資產的夢魘（有片）
人氣文章中國故事05/12/2022
《神州經脈》財新服務業PMI積弱　滬指返三千二　人幣近三月高
人氣文章財經熱話05/12/2022
傳內銀須助還境外債民企內房飆升　降準今生效內銀仍造好
人氣文章生財有道05/12/2022
【高息定存】匯豐升一周美元定存息率至10厘　一個月4厘
人氣文章財經熱話05/12/2022
《盤後部署》恒指漲逾800點 醫療平台股熱炒 現可追或食胡
人氣文章財經熱話05/12/2022
藥品網售新規實施　阿里健康績優獲大行唱好　網上醫療股連日熱炒仲追唔追？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金