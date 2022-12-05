《融天納地－溫天納》內地經濟一步步復常

《融天納地》內地經濟一步步復常，然而未來內地通脹與經濟運行趨勢，決定了內地降準和

減息的可能性。隨著內地ＰＰＩ進入負值，ＣＰＩ開始呈現低位平穩的格局，最終減息預計將在

未來一至兩個季度內到來。目前內地貨幣環境面對的挑戰，並不在於寬鬆的數量，而是在於價格

過高，特別是內地中小企業融資利率偏高。故此，未來仍需要通過落實一系列減息政策，達至調

降融資利率的目的。



從判斷上，內地結構性工具將承擔更多「寬信用」職責。在未來一段時間，內地經濟回暖趨

勢仍存挑戰，需要宏觀政策予以支持。從中期視角看，人民銀行尤其重視正常貨幣政策空間，總

量操作將逐步向正常化回歸。



儘管內地貨幣總量政策受到限制，但明年上半年仍有再度降準可能。明年上半年是內地經濟

建底回升的關鍵時期，為配合提前批核專項債的發行，人民銀行將創造合適的流動性環境。此外

，人民銀行傾向於在「穩增長」期間透過降準置換到期的中期信道便利（ＭＬＦ），估計頻率約

為５至７個月一次。然而，未來２５個基點的小幅度降準或成常態。



內地經濟環境，可從近期公布的ＰＭＩ數據見證。參考不同的報告，在製造業ＰＭＩ領域，

內地疫情持續影響產需，進出口均回落。受疫情點在不同的地域頻發、疊加海外市場需求減弱等

影響，上月製造業ＰＭＩ指數為４８﹒０％，較前月下降１﹒２個百分點，連續２個月收縮。在

需求領域，內地疫情爆發，海外亦同步需求轉弱，上月新訂單指數為４６﹒４％，較前月下跌

１﹒７個百分點，連續５個月處於臨界線下。在生產端領域，疫情影響下生產活動延續放緩態勢

，上月生產指數較前月下降１﹒８個百分點至４７﹒８％。



若仔細分析進出口形勢，可見疫情反復拖累內需，疊加海外製造業生產放緩，進口景氣度下

滑。在出口領域，海外央行持續緊縮，海外製造業需求減弱，以及疫情影響外貿物流，出口景氣

度亦下調，但海外節慶在短期將對內地消費品出口或有支撐。



從細分行業看，所有產業鏈各環節均呈現放緩。當中，基礎原材料和裝備製造業景氣下跌幅

度較大，而高技術和消費品製造業表現相對穩定，農副食品加工、食品及酒飲料精制茶、醫藥、

電氣機械器材等行業需求仍能保持增長。一系列數據的強弱，為投資者提供了重要的啟示。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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