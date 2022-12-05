《權證紅盤－朱紅》市場走出低谷了？

《權證紅盤》抗疫經歷了三年，恒指從２０２１年的３１０００點跌至今年低位１４５００

點，跌幅達５３％。２０２２年走到１２月的今天，你對後市的看法如何？身邊的朋友很分歧：

有些較悲觀，覺得美國明年經濟會出現衰退，但同時面對高通脹，所以會繼續加息，繼續將全球

的資金抽回美國；而有些朋友就開始看好，認為內地二十大後，隨著政局的穩定，加上抗疫之路

接近尾聲，股市行情將走出底部。筆者偏向後者的看法，你呢？

新冠病毒株經歷是三年的變異，雖然傳染性仍然強，但致死率慢慢減低。按國務院副總理孫

春蘭１１月３０日在國家衛生健康委召開座談會，稱隨著Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒致病性的減弱、疫

苗接種的普及、防控經驗的積累，國家疫情防控面臨新形勢新任務。此外，廣州多區也迎來了解

封，市場預期內地或將有序地放寬防疫措施，這點對經濟的復甦有重要指標性。

另外，從最近內地的措施可見，內房股有機會慢慢回暖。證監會主席易會滿，表達了資本市

場支持房地產市場平穩健康發展的政策態度。繼金融１６條後，「三支箭」也正式落地。貸款融

資「第一支箭」、債券融資「第二支箭」已經落地，支持企業股權融資為「第三支箭」，恢復上

市房企和涉房上市公司非公開方式再融資，標誌「第三支箭」正式落地。內房這塊有機會走出谷

底。

經歷了三年專注於國內防疫後，我國國家領導人在１０月二十大後積極展開國際大外交。在

１１月頭，國家領導人參加了在印尼的Ｇ２０、泰國的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ），並與十

多位領導舉行雙邊會議。１２月７日，國家主席更會出訪沙特，進行國事訪問，市場估計中沙有

機會在石油人民幣上推進一步。在明年，日本、美國、法國、意大利等國會來北京訪問。隨著國

家大外交的展開，市場預期回暖的環球關係，有利於經濟發展，對股市回暖提供了有利條件。

全球經濟經歷了三年的疫情，隨著經濟慢慢復甦，一般在初期，投資者仍然比較悲觀，但是

筆者建議別看得太淡，而錯失了好的投資時機。從種種跡象分析，俄烏衝突或許會在２０２３年

第一季度完結，屆時歐洲經濟依然會受衝突的後遺症影響（如超過百萬的難民潮），美國雖然靠

俄烏衝突賺了一大筆，但是面對高通脹、經濟不振等問題，資金會傾向流入穩定局勢的亞洲。

恒指近日重上１９０００點後，有機會挑戰２００００點水平，從整體的大市成交額回升至

１６００億元來看，市場的氣氛不俗，有機會整固完後再試高位。如看好恒指，可留意恒指牛證

（６３７９９），收回價１８０００點，２０２３年６月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證

（６８３２２），收回價２００００點，２０２３年３月到期，實際槓桿２５倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》



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