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05/12/2022 07:53

綠葉製藥（２１８６）建議分拆博安生物上市，保證配額涉售股５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》綠葉製藥（０２１８６）公布，有關建議分拆博安生物獨立上市
倘進行，目前擬透過優先發售方式，向合資格股東提呈全球發售初步提呈發售Ｈ股約５％的保證
配額。
　　該集團指，為釐定合資格股東於優先發售中獲得Ｈ股的保證配額，記錄日期將為本月１６日
，買賣附帶保證配額權利的股份的最後日期將為本月１３日。該集團指，有關建議分拆詳情包括
架構及預期時間表尚未落實。（ｗｈ）

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