綠葉製藥（２１８６）建議分拆博安生物上市，保證配額涉售股５％

《經濟通通訊社５日專訊》綠葉製藥（０２１８６）公布，有關建議分拆博安生物獨立上市

倘進行，目前擬透過優先發售方式，向合資格股東提呈全球發售初步提呈發售Ｈ股約５％的保證

配額。

該集團指，為釐定合資格股東於優先發售中獲得Ｈ股的保證配額，記錄日期將為本月１６日

，買賣附帶保證配額權利的股份的最後日期將為本月１３日。該集團指，有關建議分拆詳情包括

架構及預期時間表尚未落實。（ｗｈ）

