《神州民企》丘鈦科技（０１４７８）擬拆昆山丘鈦籌逾１７億人幣

《經濟通通訊社５日專訊》丘鈦科技（０１４７８）公布，建議分拆於深圳證券交易所上市
的昆山丘鈦擬將發行不多於約５﹒０９６億股新Ａ股，假設超額配股權未行使，佔擴大後股份約
１５％，集資介乎５﹒８億至１５億元（人民幣．下同），若悉數行使超額配股權，集資？至約
１７﹒２５億元。昆山丘鈦指示性市盈率將介乎約５﹒８２至１１﹒０４，預期明年３月底前進
一步完成建議發售。
＊集資用於３個生產項目＊
該集團指，昆山丘鈦假設集資約１５億元，其中約７﹒４６億元用於江蘇省昆山市智能手機
高端攝像頭模組開發及生產項目、約３﹒４４億元用於ＩｏＴ攝像頭模組開發及生產項目，約
１﹒６億元將用於車載攝像頭模組的生產項目，３個項目均預計於２０２４年下半年完成，而餘
額將用於補充營運資金。該集團料３個項目投資額２５億元。
該集團指，昆山丘鈦今年首９個月純利約２﹒９億元，營業收入９７﹒６億元，於９月底資
產淨值約４７﹒５億元。該集團指，建議分拆完成後，持昆山丘鈦不少於約８５％權益，仍將為
其附屬公司。建議分拆將入帳列作一項權益交易，且將不會導致視作出售損益確認入帳。
（ｗｈ）
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