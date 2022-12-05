《日入而息》傳內地最快周三公布防疫新政，大摩再升恒指目標價

《今天重點》

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陳茂波料本財年赤字高達一千億，財政儲備降至８０００億；維持本港全年經濟收縮３﹒２％預

測；未見對沖基金聯合沽空港元，聯匯制度毋須改變；被問會否再派消費券，陳茂波稱會密切注

視經濟情況，因時制宜

港交所（００３８８）明早１０時暫停中環交易廣場外顯示屏數據顯示３分鐘默哀

大摩再升恒指目標價，料明年底或見２１２００點

羅兵咸料今年本港新股集資挫６８％，明年最多二千億；港集資額跌至全球首五位，料１８Ｃ章

明年推

傳融創（０１９１８）優化境內債重組方案，債券最長展期縮短至４年

港鐵（０００６６）事故因兩卡車接駁機件故障，服務已逐步恢復正常；港鐵列車將軍澳站附近

出現設備故障，調景嶺至康城寶琳站暫停服務

江澤民追悼大會明舉行，騰訊（００７００）旗下《王者榮耀》多款遊戲停機停服；網易旗下《

陰陽師》等多款遊戲停服一天

１１月財新中國服務業ＰＭＩ跌至４６﹒７，五個月低

傳內地最快周三宣布十條防疫新政，明年初降防控等級

上海豁免部分場所核酸要求，７天內無檢測不再賦黃碼

本港新增９５０８宗確診，再多２０名患者離世

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《即日市況》

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恒指高收８４２點報１９５１８，碧服收飆１８％，龍湖收漲１７％

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《深滬股市》

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滬指收漲１﹒７６％成交萬億，明早默哀期停市三分鐘

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《美元匯價》

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美元短線仍然偏淡，留意本周通脹數據

歐元最新報１﹒０５５４╱５６，日圓最新報１３５﹒２２╱２６

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《公司資訊》

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中國教育平台粉筆正評估投資者對其香港ＩＰＯ之需求

宏利冀保險業藍圖加強香港競爭優勢，擬南沙前海設售後服務中心

完美醫療（０１８３０）近日獲主席增持１００萬股股

小米關聯公司入股織識智能，經營範圍含汽車零部件及配件製造

信佳國際（００９１２）暫未見假期季節增長，新訂單需時１－２個月反映

匯豐及恒生推出跨行自助現金存款服務

江澤民追悼大會明舉行，騰訊（００７００）旗下《王者榮耀》多款遊戲停機停服；網易旗下《

陰陽師》等多款遊戲停服一天

港交所（００３８８）明早１０時暫停中環交易廣場外顯示屏數據顯示３分鐘默哀

港鐵（０００６６）事故因兩卡車接駁機件故障，服務已逐步恢復正常；港鐵列車將軍澳站附近

出現設備故障，調景嶺至康城寶琳站暫停服務

網易（０９９９９）與暴雪分手後，「點卡」在升值「裝備」遭拋售

嘉里建設（００６８３）非全資附屬進行６﹒３億元人民幣集團內部貸款

光啟科學（００４３９）欒琳辭任行政總裁，劉未文接任

萬國國際礦業（０３９３９）所羅門群島金岭礦業投產

ＡＳＭＰＴ（００５２２）授出逾２６３萬股股份獎勵

金地商置（００５３５）１１月合約銷售按年跌３８％至４０﹒４億元人民幣

比亞迪（０１２１１）計劃明年初在日銷售純電動汽車

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《國企紅籌》

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北京京客隆（００８１４）附屬訂立合夥協議

中信証券（０６０３０）獲批德瑞英三國交易所會員，完成ＧＤＲ跨境轉換機構備案

深交所表示零跑汽車（０９８６３）調入港股通標的名單

越秀交通基建（０１０５２）１０月廣州北二環高速路費收入跌２２％

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《神州民企》

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「２０恒大０３」延後付本息驚險過關，獲准再展半年；許家印主持恒大保交樓會議，擬再與境

外債權人談判

雅居樂（０３３８３）首１１個月預售額跌５１％；單１１月跌７０％

聯交所譴責鑫苑服務（０１８９５）及部分非執董，並作紀律行動

麥迪衛康（０２１５９）有意進行公開市場股份購回

大唐集團（０２１１７）首１１個月銷售額跌５８﹒５％，單１１月跌６６﹒５％

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《中國要聞》

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機構料內地１１月進出口同比跌幅擴，同創兩年半低位

外媒表示美國削四成對華製造業訂單，工廠提前放春節假

北京環球度假區明暫時關閉，因全國舉行重要悼念活動

１１月財新中國服務業ＰＭＩ跌至４６﹒７，五個月低

易會滿稱實施新一輪提高上市公司質量三年行動方案

人行降準今生效，２０億逆回購利率持平收水５３０億

傳融創優化境內債重組方案，債券最長展期縮短至４年

華夏幸福升２％，境外債務重組取得新進展

招商蛇口臨停，擬發行股份購買資產並募集配套資金

內地汽柴油價格二連降，每噸下調４４０元和４２５元

新華社表示江澤民遺體今火化，習近平護送遺體至八寶山

特斯拉上海廠上月交付超十萬輛，刷新月度交付紀錄

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０７％，報１４９８０﹒７４點

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《俄烏開戰》

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美歐等啟對俄原油限價，中國稱與俄能源合作互利共贏

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《國際要聞》

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東電暫停挖掘海底隧道，核污水排海計劃延至明夏實施

美國北卡州變電站遭連環槍擊，４﹒５萬人斷電

視罷工等同「北韓核威脅」，南韓總統將下令司機復工

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《外圍經濟》

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ＯＰＥＣ＋保持石油產量不變，或引發市場動盪

傳多家華爾街投行擬削減花紅，減幅最多達三成

南韓三星任命首位女社長，曾打造Ｇａｌａｘｙ系列

新西蘭要求美國網絡巨頭向當地傳媒機構付費

歐洲央行官員表示希望加息０﹒５厘來對抗通脹

澳洲和新西蘭加息前景大不同，薪酬增速與通脹是關鍵

私人信貸基金參與澳洲養老金行業

英倫銀行前官員認為英國的經濟增長潛力接近谷底

英國鐵路工會宣布大罷工，聖誕元旦期間多日受影響

薩默斯表示聯儲局加息幅度將超過市場預期

馬斯克表示蘋果已完全恢復在推特上賣廣告

Ｇａｌａｘｙ收購ＧＫ８，以拓展經紀服務

土國通脹１年半來首放緩，ＣＰＩ「僅」升８４﹒４％

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《大國博弈》

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美國法院正式撤銷對孟晚舟的刑事起訴

美國調查發現中資太陽能電池商在東南亞組裝避關稅

外交部表示美歐合作不應針對第三方，別拿中國說事兒

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《其他消息》

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王敏超稱不接受亞洲健力聯會解釋，擬加強播國歌指引

何永賢稱簡約公屋每伙造價約５５萬元，非簡單除數

陳茂波料本財年赤字高達一千億，財政儲備降至８０００億；維持本港全年經濟收縮３﹒２％預

測；未見對沖基金聯合沽空港元，聯匯制度毋須改變；被問會否再派消費券，陳茂波稱會密切注

視經濟情況，因時制宜

支聯會涉顛覆國家政權案，律政司要求不設陪審團

譚耀宗稱若沒有在港律師接案，被告可移交內地審理

張欣宇稱據悉將軍澳線列車故障涉車卡連接鬆脫

政府今發表香港保險業發展策略藍圖，提升與其他金融行業協同效應

許正宇冀外資保險公司在港上市及設總部，香港從沒離開經濟循環

林世雄稱責成港鐵徹查將軍澳站事故，必須確保鐵路系統安全可靠

將藍隧道周日通車，將軍澳隧道同日起豁免收費

保安局明年１月進行大亞灣應變計劃跨部門演習，約千六人參與

１１月ＰＭＩ跌至４８﹒７，連續三個月萎縮

深股通額度全日用４８億元，外資連續五日?流入；滬股通額度全日３７億元，外資流入５９億

元

匯豐升一周美元定存息率至１０厘，一個月４厘

信銀國際推大富翁存款優惠，年利率高達７﹒２８厘

十大屋苑周末成交回升，減價盤獲承接

羅兵咸料今年本港新股集資挫６８％，明年最多二千億；港集資額跌至全球首五位，料１８Ｃ章

明年推

富衛保險代理承認欺詐１２萬元佣金獎金罪，押後至下月１９日判刑

江澤民明早追悼大會，金銀業貿易場開市後暫停交易３分鐘默哀

標普表示意向性融資不足以扭轉內房樓價跌勢，料明年房價或跌８％

機管局表示員工明天可自願觀看江澤民追悼大會直播及默哀三分鐘

滴灌通獲批於澳門成立金融資產交易所

畢馬威表示近九成中國企業家認為數字化轉型對發展具有重要影響

聯交所對已除牌的御泰中彩及五名董事採取紀律行動

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《新冠肺炎》

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本港新增９５０８宗確診，再多２０名患者離世

上海豁免部分場所核酸要求，７天內無檢測不再賦黃碼

傳內地最快周三宣布十條防疫新政，明年初降防控等級

內地出現反全面解封聲音，警告恐２００萬人染疫身亡

全國昨增本土陽性少於３萬宗，多地續更新防疫措施

北京表示定期公布核酸檢測實驗室合格名單

北京新增本土３７３８例，否認全面放開停止核酸

抗原試劑需求增，亞輝龍缺現貨，京東健康銷量增３倍

日本東京第７波疫情，６６％養老院染疫人士無法入院

深圳放寬防疫措施，部分公共場所不再查驗核酸證明

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