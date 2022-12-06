《缸邊隨筆－石鏡泉》美就業數據造假？

《缸邊隨筆》上周五（２日），美就業數據不賴，市場理應炒美儲局會加息，應對環球股市

帶來壓力。但昨日中港股市大升，應是投資機構所為。為甚麼他們又不怕加息？除了是他們要心

急補貨外，另個原因是他們認為美就業數據有造假之嫌。



美市場上，一直有些分析者，認為美就業數據被拜登政府造假了。不要以為這是不可思議事

，美國的選票，不是也有造假，而且是每次選舉都有造假？



西方傳媒常謂中國數據造假，中國傳媒發放假新聞。但最近美聯社記者謂俄用飛彈射向波蘭

，就被證實為假新聞。周前《華爾街日報》謂油組國會討論增產，結果是Ｎ個油組國跳出來否認

，並在今周落實減產。可見造假，不是新聞，不是沒有。



美就業數據是由兩部分組成，一個是Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ調查，是由勞工部做的，

方法是去查詢一些被選出來的企業，問他們是月的招聘、辭退人數。由今年３月至今，總共是增

加了２６９﹒２萬個職位。



另個是Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ調查，由人口局去調查問他們是月是否有得撈，他們得出由３月

至今的職位增長只有１２０００人，相差接近２７０萬個職位之距。



＊美就業不牢，加息壓力減＊



在今年３月前，這兩個部門所調查出來的數據是基本相若的，只在今年３月起就分道揚鑣，

累積差額愈來愈多。



具體每月如何差法。



為甚麼兩個部門的數據有差異，就有造假之嫌？在奧巴馬競選第二任和特朗普與希拉莉競選

，這個就業職位增長，兩個部門數據都是有差距，而且都是自３月起，就開始出現差距的，這都

可能是執政者為自己選舉造勢而造假。



其中一個關連到新創職位的質素的，就是該職是兼職還是全職。１１月份數據是兼職為主，這亦

說明了１１月新增職位的質素並不佳，兼職職位是可以消失於旦夕的。



事實上，當大企業紛紛裁員時，這些兼職職位能可保多久，是個疑問。



因此儘管１１月美國就業數據看似好，但可能是金玉其外，敗絮其中。鮑威爾要拿此來說加

息，怕是錯找腐木作手杖，市場就會當加息壓力無到了。



＊就業報告定義＊



就業報告包括失業率（Ｕｎｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ）及非農業就業人口（Ｎｏｎｆａｒｍ

ｐａｙｒｏｌｌ ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ）。就業報告（Ｔｈｅ Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ

Ｒｅｐｏｒｔ），包括與就業相關的信息，分別由兩個獨立的調查得出，即企業調查和家庭調查

。就業報告的內容來自家庭調查（Ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ Ｓｕｒｖｅｙ）與機構調查

（Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ Ｓｕｒｖｅｙ）兩份獨立的調查資料。其中家庭調查資料是由

美國普查局（Ｃｅｎｓｕｓ Ｂｕｒｅａｕ）先作當期人口調查（Ｃｕｒｒｅｎｔ

Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ Ｓｕｒｖｅｙ），然後勞工統計局（ＢＬＳ）再統計出失業率。



而機構調查資料又稱薪資調查（Ｐａｙｒｏｌｌ ｓｕｒｖｅｙ），是由勞工統計局與州政

府的就業安全機構合作彙編，根據的樣本包括約３８萬個非農業機構。其中，企業調查提供有關

非農業部門的就業情況，平均每小時工作和總小時指數；家庭調查提供有關勞動力、家庭就業和

失業率的情況。非農業就業衡量在所有非農工業中有收入人員的數字，如製造業和服務業。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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