三葉草（２１９７）折讓１３％配股，淨籌５億元擴大商業生產能力

《經濟通通訊社６日專訊》三葉草生物（０２１９７）今日協議透過配售代理瑞信香港，擬

向不少於六名獨立承配人配發１﹒２８億股，佔擴大股本９﹒９１％，每股作價３﹒９５元，比

上日收市價折讓約１３％，淨籌約５億元，用於擴大商業化能力和生產能力，以及營運資金。

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