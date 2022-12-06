《專家之言－李偉傑》憧憬內地復常，本間高爾夫績佳可追落後

《專家之言》內地單日新增確診個案由一周前近４００００宗回落至３１６００宗水平，內

地防疫措施加速鬆綁，上周國家衛健委向市場釋出快封快解方向後，上周中，廣州個別省市疫情

緩和的地區馬上解封，而周末期間北京、廣州、深圳及上海亦宣布，公共交通及室外公共場所不

用檢查核酸陰性證明，北京等地亦呼籲非必要不要做核酸檢測，並撤除部分檢測站，另外廣州專

家指出Ｏｍｉｃｒｏｎ毒性低，未來新冠控制或不在於核酸清零，而是降低有症狀或重症比例。

消息刺激人民幣極速反彈，帶動港股在上周最悲觀時間跌穿５０天線後反彈，近期港股亦已成功

挑戰１５０天移動平均線１９２５６點水平，現時市場投資行情亦極度亢奮，估計疊加１月效應

，恒指以２０３００點至２０７００點為今次目標，相信就算外圍短暫帶來負面投資情緒，預料

港股在１００天移動平均線１８３６７點亦見有明顯支持，因現時市場正憧憬內地加快「復常」

，明年第一、二季中港亦有望加快互通，見近期內地餐飲股、零售股、體育用品股、澳門股及航

空股亦相繼反彈至近期高位。在憧憬內地「復常」概念下，零售板塊有個別股份仍具有追落後能

力，其中本間高爾夫（０６８５８）績佳具憧憬。



＊中期純利升１﹒２９倍，高球行業增長潛力大＊



本間高爾夫ＨＯＮＭＡ為全球高爾夫球手提供高端、高技術及性能卓越的高爾夫球桿、高爾

夫球、服裝及配件，於亞洲、北美及歐洲等地全球約５０個國家出售。截至２０２２年９月３０

日止中期，集團收益１４９２７﹒４百萬日圓，按年上升２５﹒７％。受益於營運盈利增加及貨

幣重估，除稅前溢利按年上升１１３﹒５％至３７２８﹒６百萬日圓。期內，集團淨利潤按年增

長１２９﹒０％至３０８７﹒４百萬日圓，淨利潤率增加９﹒３個百分點至２０﹒７％，淨現金

擴大至１００４８百萬日圓，按年增長６５﹒５％，表現相當理想。

近年來，隨著可支配收入增加、生活水平提高及人們更注重戶外運動，高爾夫運動在亞洲尤

其是韓國和中國等新興市場快速發展，而在歐美等成熟地區也隨著疫情之後的全面放開，打球人

數顯著增長。在該等利好環境下，集團持續通過營銷活動提升ＨＯＮＭＡ品牌及新產品推出，有

效提升大眾對ＨＯＮＭＡ品牌的認知度。期內，來自韓國、中國、北美及其他地區的收益強勁增

長，分別錄得９７﹒１％、１１﹒１％、３１﹒６％及４１﹒２％的同比增幅。集團的核心競爭

力之一是傳承了日本最頂尖的匠人製桿工藝，並會投入大量資源進行新產品開發，以確保產品供

應緊隨最新市場的趨勢。受惠於ＨＯＮＭＡ的產品開發、商品企劃及零售運營能力持續提升，高

爾夫球桿錄得３１﹒２％的增長，配件及其他相關產品錄得５２﹒２％的增長。



＊致力打入年輕客群，鞏固超豪華市場地位＊



值得留意的是，ＨＯＮＭＡ近年來致力更新品牌形象，致力於把ＨＯＮＭＡ重塑為現代、有

活力及國際化的高爾夫品牌，透過重整全球網站、豐富社交媒體內容營銷並與高爾夫社群紅人合

作，打入年輕球手客群，加深其對品牌和產品的認知度。集團持續鞏固超豪華細分市場領導地位

，同時打入快速增長的高性能細分市場，相信此舉可提升本土市場的市場份額。在內地明年復甦

勢頭下，預期整體高爾夫行業的參與度及購買意欲有望迎來明顯反彈，可考慮於現價買入，中線

上望４﹒５港元，支持位２﹒８５港元。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌

人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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