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06/12/2022 12:07

恒指半日低收１８１點報１９３３６，康師傅逆市收升逾５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報１９３３６，跌１８１點或０﹒９３％，主板
成交９３４﹒８４億元。恒生中國企業指數報６６１４，跌９１點或１﹒３６％。恒生科技指數
報４１５６，跌８１點或１﹒９２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３１０﹒６元，跌３﹒４元或１﹒０８％，成交４５﹒４４億元
；美團收報１７２﹒８元，跌１﹒５元或０﹒８６％，成交３８﹒４２億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８９﹒８５元，跌２﹒８元或３﹒０２％，成交３３﹒１７億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　康師傅控股（００３２２）逆市收升５﹒４４％，報１３﹒１８元，該股成交約６９６萬股
，涉資８９２７萬元，盤中高見１３﹒１８元，最低見１２﹒３元。另外，石藥集團
（０１０９３）跌８﹒３３％，收報８﹒６９元；網易（０９９９９）跌５﹒６３％，收報
１０７﹒２元；龍湖（００９６０）跌５﹒５８％，收報２４﹒５５元。（ｋｙ）

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