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06/12/2022 16:32

《盤後部署》恒指收跌７７點，石藥圓頂向下，尋底機會高

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數收報１９４４１，跌７７點或０﹒４０％，主板成交
１６５０﹒０４億元。國企指數收報６６５２，跌５３點或０﹒８０％。恒生科技指數收報
４１６１，跌７６點或１﹒８２％。
　　上證綜合指數收報３２１２，升不足１點或０﹒０２％，成交４３５２﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３９８，升７５點或０﹒６７％，成交２４８２﹒０８億元人民幣。
　
＊康師傅逆市收升５％＊
　
　　康師傅控股（００３２２）逆市收升４﹒８％，報１３﹒１元，該股成交約１２８５萬股，
涉資１﹒６６億元，盤中高見１３﹒１８元，最低見１２﹒３元；信義光能（００９６８）升
４﹒８６％，收報９﹒０７元；碧桂園服務（０６０９８）升３﹒６２％，收報２２﹒９元；新
奧能源（０２６８８）升３﹒１８％，收報１０７﹒２元，該股成交約３０７萬股，涉資
３﹒２２億元，盤中高見１０７﹒７元，最低見１０１元；中海外（００６８８）升３﹒４７％
，收報２０﹒８５元。
　　近期隨著內地多地防疫措施的調整，部分地方出現了「連花清瘟賣斷貨」的現象。杭州市市
監局１２月５日對全市各醫藥用品經營者及相關單位發布了《關於醫療藥品及用品價格行為提醒
告誡書》。同日，有不少市之市監局也發布了提醒告誡書，金華新聞客戶端也刊文《連花清瘟供
不應求？藥店提醒：理性適量購買》。
　　杭州市市監局告誡各醫藥用品經營者及相關單位要認真對照提醒告誡要求，積極開展自查整
改，進一步規範自身價格行為。對經提醒告誡後仍不整改的違法行為，市場監管部門將依法嚴肅
處理，對情節惡劣的典型案件，將公開曝光。
　
＊醫療及藥品股隨市向下＊
　
　　醫療及藥品股隨大市向下，石藥集團（０１０９３）收跌８﹒６５％，報８﹒６６元，該股
成交約１﹒６７億股，涉資１４﹒７０億元，盤中高見９﹒５２元，最低見８﹒５６元；藥明生
物（０２２６９）跌３﹒５４％，收報５３﹒１元；翰森製藥（０３６９２）跌３﹒４６％，收
報１５﹒０６元；中國生物製藥（０１１７７）跌２﹒１９％，收報４﹒４６元。
　　另外，阿里健康（００２４１）跌１﹒８４％，收報８﹒５３元，該股成交約２﹒９２億股
，涉資２５﹒６９億元，盤中高見９﹒６元，最低見８﹒３１元；平安好醫生（０１８３３）跌
８﹒８５％，收報２８﹒８５元；京東健康（０６６１８）逆市升０﹒６１％，收報８２﹒７５
元。
　　石藥集團現大陰燭向下，走勢現圓頂下跌形態，今日跌穿５０天線支持，１００天線及
２５０天線相當接近，現處於約８﹒３元水平，此為下一站支持所在，必須守穩，若失守，則尋
底機會極高，９月底低位６﹒９６元不容有失。（ｋｙ）

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