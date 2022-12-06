【外圍經濟】澳洲加息２５基點至３﹒１厘，市場料明年初減慢加息

《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行周二（６日）決定加息２５個基點，至３﹒１厘，符合
市場預期。市場預測，澳洲央行將在明年２月將加息幅度回調至１５個基點，至３﹒２５厘。但
如果通脹數據大幅改善，央行甚至有機會結束加息周期。澳洲１１月通脹按年升５﹒９％，是歷
來最快增速。（ｊｆ）
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