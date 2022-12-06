《政經范局－范強》「中國隊」即將入場？（一）

《政經范局》卡塔爾世界盃踢得如火如荼，誰還記得冰天雪地的烏克蘭？



入冬以來，歐盟及成員國領導人頻密訪華：先是上月４日，德國總理肖爾茨率領龐大商務團

抵京。不到１個月，歐盟理事會主席米歇爾也來了。下個月，法國總統馬克龍也會來。



＊歐盟火車頭「揸頸就命」＊



歐陸元首們訪華的背景是，俄烏戰爭演變成軍事和經濟的消耗戰，歐洲正步入二戰後最寒冷

的冬天。一方面，美國拜登政府不斷強化北約機制，迫使歐洲各國全力支援烏克蘭；另一方面，

白宮卻又任由美國輸往歐洲的液化天然氣坐地起價，而且還通過《削減通脹法》，利用龐大補貼

政策打擊歐洲產業。



因此，坊間傳媒普遍將將肖爾茨等人的訪華，歸納為歐陸在外交上表達對美國不滿；在經濟

上試圖恢復中歐往來的「揸頸就命」之舉。這種描繪在很大程度反映了現實，但也有一些說不通

之處。



例如：外交方面，其實中美兩國首腦早前也在印尼Ｇ２０峰會期間舉行了雙邊會晤，美國國

務卿布林肯也確定了將於明年一、二月間訪華。由此可見，即使歐美在天然氣、產業補貼等經濟

事項上出現分歧，但在對華來往方面卻是同步發生變化的，倒也難以據此來論證誰不滿意誰。



再看經貿方面，美國推動與華脫勾，中國則是致力反脫勾，並沒有關上對歐洲企業的大門。

若然法、德兩國首腦基於國內企業壓力，要來華促成幾筆生意大單，邏輯上還勉強說得通，但是

代表整個歐盟的米歇爾也來，就頗為耐人尋味了。



因此，肖爾茨、米歇爾、馬克龍和布林肯的一連串訪華，與其說是反映了美歐之間的不滿與

疏離，倒更像是存在某種「聯動」關係。基於現時各方正展開一系列最高層級的外交操作，不可

能期望出現早前如加拿大總理杜魯多那般的「漏口」，但最為明顯不過的串聯點，恐怕還是離不

開俄烏戰爭是打還是停。



＊俄烏停火是歐陸最核心利益＊



對於歐陸來說，無論和誰做多大生意，都彌補不了因為能源短缺而造成的經濟失血。更何況

，戰爭只要一天不結束，戰事規模擴大或升級，甚至爆發核衝突的危險，就會繼續懸掛在歐洲人

的頭頂上。因此，俄烏停火是歐陸最為核心的利益，他們來中國怎會離得開這個問題？



所以對於歐陸來說，沒有「戰略自主」的政治主軸，生意都是白搭的。作為推動歐洲復興的

雙火車頭，法、德兩國領導人訪京，被描述為討生意的「揸頸就命」之行，他們的政治角色和影

響力反被徹底閹割掉。這個現象正正反映了在肖爾茨、馬克龍等人當政期間，歐陸的戰略自主能

力已經「降級」，值得他們反思和擔憂。



＊緊湊的外交來往畫面＊



回顧今年初普京揮軍烏東之前，德、法亦曾進行過協同的外交努力。當時肖爾茨遠赴白宮，

回顧今年初普京揮軍烏東之前，德、法亦曾進行過協同的外交努力。當時肖爾茨遠赴白宮，

而馬克龍則到訪了克里姆林宮。以此行事方式推判當前，不難看到一幅緊湊的外交來往畫面：



我們可以推測，肖爾茨在短暫的訪華行程中，向中方提出某種合作達成俄烏停火的意向；中

方於是提出反建議和前設條件；肖爾茨回國後向歐盟和法國首腦作出匯報；此時米歇爾出場，由

他代表整個歐盟成員國赴京回應中方要求；馬克龍則幾乎同步訪白宮陳述對華互動進展，表達歐

陸立場並向拜登摸底。



為甚麼要由米歇爾訪華？因為歐盟若要中國出手協助俄烏停火，則北京必然會要求中歐之間

應保持戰略穩定，包括在政治上不觸碰台灣問題紅線，在經濟上盡快簽署中歐貿易協定生效。這

些問題，單憑德、法兩國領袖各自表態都是不夠的，而需要米歇爾代表整個歐盟做回應，因此他

來了。



為甚麼要由馬克龍訪美？因為他是歐盟唯一安理會常任理事國的元首，法國亦是相對而言外

交獨立度最高的歐盟成員國，最為適宜在俄烏是戰是和，以及如何處理對華關係的政治問題上與

拜登周旋。《經濟通通訊社評論員 范強》

