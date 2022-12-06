《台股攻略－黃振宇》美國經濟數據創新低，台股跟隨美股下挫

《台股攻略》美國公布１１月服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）的商務活動指數創三個月低

位，令美股三大指數同步下挫。台股沽壓湧現，電子、金融、傳統產業股受壓，資金轉捧遊戲、

觀光、風電等中小型股，指數最終以１４７２９點低位收市，跌２５１點，三大法人合計淨賣出

１７１﹒６７億元（新台幣．下同），其中外資錄得淨賣出１３１億元。

電子權值股方面，台積電低收４７８元，跌２﹒３％；矽力－ＫＹ跌停，收５１３元；瑞昱

１１月收入創２１個月新低，股價收３０５﹒５元，跌５﹒３％，險守３００元關口；聯發科、

國巨、聯電、欣興跌１％－２％，鴻海、大立光則無起跌。金融股無力撐市，國泰金跌３﹒４％

，富邦金、中信金、彰銀、開發金均跌逾１％。傳統產業股走弱，貨櫃三雄跳水，萬海跌５％、

長榮跌４﹒１％、陽明跌３﹒３％、台塑跌逾２％、南亞及台塑化均跌超過１％。台灣邊境措施

陸續放寬，加上年底迎來聖誕節，觀光類股成為資金避風港，柏文升７﹒３％，王品、美食－

ＫＹ、八方雲集、夏都、雲品等升０﹒７％－２﹒２％。遊戲股的辣椒、華義同步漲停，網龍、

歐買尬、隆中、昱泉升２％－６％。市傳中國將在明日（７日）宣布１０項疫情放寬措施，當地

百貨商的大洋－ＫＹ、連鎖旅業商的大略－ＫＹ，以及達爾膚、羅麗芬－ＫＹ等均漲停。

台股近日急升後走勢放緩，指數再度失守１５０００點，預期大市短期進入調整，加上本周

美國將公布生產者物價指數（ＰＰＩ）及ＦＯＭＣ利率決議，數據將左右大市走向，投資宜保持

觀望，待市況回穩再作部署。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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