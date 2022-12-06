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即市新聞

06/12/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》該怎樣看今早的回跌市況？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必
需性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
貝殼（０２４２３）、小鵬汽車（０９８６８）與京東健康（０６６１８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份
，則宜首選協鑫科技（０３８００）、信義光能（００９６８）與信達生物（０１８０１）。
　　恒指低開３０７點，幅度較預期略小，證明港股仍處短期強勢中。我們現應細心觀察大市從
低位回升的力度，以判斷短期後市再升的空間。若昨天（５日）高位阻力被迅速升破，淡友應先
作退守。伺機才再反擊。若好友只能攻回自昨天高位起跌幅的０﹒６１８倍，量度升幅水平附近
，淡友可再反攻，目標放於前升浪幅度的０﹒３８２倍量度跌幅水平。若連０﹒５倍量度升幅目
標也未能到達，應大膽假設短期調整浪已經開始，目標可能會是０﹒５倍，甚至是量度跌幅水平

《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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