《異動股》零跑汽車（９８６３）升１６％觸市調，獲納入滬深港通

《經濟通通訊社６日專訊》零跑汽車（０９８６３）升１６﹒２４％，報３１﹒５元；成交

２０﹒９３萬股，涉資５９３﹒３４萬元。最高價為３１﹒５元，創１個月新高，最低價為

２５﹒６元。因股價波動於上午９時４５分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷

靜期，交易限於２３﹒５元及３１﹒７元之間進行，並將於上午９時５０分結束。

零跑汽車公布，獲納入滬港通和深港通之合資格股份，均自昨天起生效。集團指，股份獲納

入滬港通及深港通的交易機制，有助於擴大投資者基礎，觸達更廣泛的投資者群體及增加股份交

易流動性，從而實現投資價值，同時進一步提高品牌知名度；並通過金融市場與中國大陸的用戶

╱合作夥伴及投資者們擴大互動基礎等。

現時，恒生指數報１９４０５，跌１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６６５８，

跌４７點或０﹒７１％；恒生科技指數報４２０６，跌３１點或０﹒７５％；主板成交

２２５﹒４億元。

上證綜合指數報３２０５，跌６點或０﹒２１％，成交７６５﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１１３４２，升１８點或０﹒１７％，成交４１４﹒４５億元人民幣。

（ｈｃ）

