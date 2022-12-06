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06/12/2022 09:45

《異動股》零跑汽車（９８６３）升１６％觸市調，獲納入滬深港通

　　《經濟通通訊社６日專訊》零跑汽車（０９８６３）升１６﹒２４％，報３１﹒５元；成交
２０﹒９３萬股，涉資５９３﹒３４萬元。最高價為３１﹒５元，創１個月新高，最低價為
２５﹒６元。因股價波動於上午９時４５分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷
靜期，交易限於２３﹒５元及３１﹒７元之間進行，並將於上午９時５０分結束。
　　零跑汽車公布，獲納入滬港通和深港通之合資格股份，均自昨天起生效。集團指，股份獲納
入滬港通及深港通的交易機制，有助於擴大投資者基礎，觸達更廣泛的投資者群體及增加股份交
易流動性，從而實現投資價值，同時進一步提高品牌知名度；並通過金融市場與中國大陸的用戶
╱合作夥伴及投資者們擴大互動基礎等。
　　現時，恒生指數報１９４０５，跌１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６６５８，
跌４７點或０﹒７１％；恒生科技指數報４２０６，跌３１點或０﹒７５％；主板成交
２２５﹒４億元。
　　上證綜合指數報３２０５，跌６點或０﹒２１％，成交７６５﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３４２，升１８點或０﹒１７％，成交４１４﹒４５億元人民幣。
（ｈｃ）

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