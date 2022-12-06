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即市新聞

06/12/2022 08:40

江澤民追悼大會今舉行，Ａ股停市三分鐘，港交易廣場顯示屏停顯示

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行發布公告，為表達對江澤民的無比崇敬和深切悼念之情
，在１２月６日（星期二）上午江澤民追悼大會默哀期間，銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市
場、票據市場、黃金市場臨時停止交易３分鐘。
　　中國證監會亦公告，在６日上午追悼大會默哀期間，證券期貨市場臨時停市３分鐘，默哀結
束後恢復交易。
　　繼內地宣布在今日（６日）上午江澤民追悼大會默哀期間，銀行間債券市場、貨幣市場、外
匯市場、票據市場、黃金市場和證券期貨市場臨時停止交易３分鐘後，本港金銀業貿易場亦宣布
，為表達對前國家主席江澤民的懷念，在今早上午９時開市後，隨即暫停交易，由行政總裁馮煒
能帶領同事默哀３分鐘後恢復交易。
　　另外，香港交易所（００３８８）宣布，為表達對已故前國家主席江澤民的深切敬意，港交
所將於今日追悼大會默哀期間，由上午１０點開始暫停中環交易廣場外部顯示屏上的市場數據顯
示，直至３分鐘靜默悼念完結為止。港交所行政總裁歐冠昇今天早上將會帶領管理團隊成員於香
港金融大會堂進行３分鐘默哀。
　　此外，港交所今天暫停所有對外活動及儀式。（ｋｙ）

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