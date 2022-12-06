《新股上市》傳曹操出行考慮最快４月提交初步香港ＩＰＯ申請

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士表示，待浙江吉利控股集團旗下的中國網約車

公司曹操出行公布全年業績後，公司考慮最早４月份提交初步招股說明書，可能集資數億美元。

消息指，曹操出行正與農銀國際、美國銀行和華泰國際安排首次股票發行事宜。

知情人士稱，討論仍在進行中，融資金額和銀行等細節可能仍會發生變化。（ｃｌ）

