《新股上市》傳曹操出行考慮最快４月提交初步香港ＩＰＯ申請

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士表示，待浙江吉利控股集團旗下的中國網約車
公司曹操出行公布全年業績後，公司考慮最早４月份提交初步招股說明書，可能集資數億美元。
消息指，曹操出行正與農銀國際、美國銀行和華泰國際安排首次股票發行事宜。
知情人士稱，討論仍在進行中，融資金額和銀行等細節可能仍會發生變化。（ｃｌ）
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