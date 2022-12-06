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06/12/2022 16:44

《小傳日記》執二灘買樂樂茶？成績未出唔好亂估價！

　　《小傳日記》近期魚缸都係炒緊神州復常，所有相關股份都雞犬皆天，餐飲、體品甚至係賭
股都有得升。而霉咗好一排嘅奈雪的茶（０２１５０）唔覺唔覺都連升第７日，累計都升咗五成
幾！
　　原來呢兩日奈雪自己都有消息，宣布用５﹒２５億元人民幣透過收購兼增資持
Ｌｅｌｅｃｈａ　Ｃａｙｍａｎ約８５﹒０８％股權，進而通過ＬＣ間接持有運營「樂樂茶」品
牌嘅上海茶田餐飲管理合共擴大後股本權益約４３﹒６４％股權。奈雪就話收購之後樂樂茶會成
為聯營公司，並繼續維持獨立經營。
　　原來喺奈雪收購樂樂茶之前，早喺舊年７月就有傳喜茶有意收購，仲傳話樂樂茶值成４０億
人仔。不過之後喜茶老闆聶雲宸睇過樂樂茶盤數之後，就已經「徹底、完全、堅決放棄」。而奈
雪都公布咗樂樂茶嘅狀況：２０２１年底，樂樂茶資產淨值係１﹒８２億人仔，２０２０年、
２０２１年品牌主營業務分別收入７﹒２８億人仔和８﹒６９億人仔，除稅後分別虧損２０６４
萬人仔和１８１７萬人仔。奈雪方面就話有信心幫助樂樂茶進一步增長，亦都可以降低未來門店
拓展、運營等方面成本。
　　就咁睇樂樂茶算收窄緊虧損，不過奈雪今年份中期業績都未算好標青，雖然好大部分都仲因
為疫情而影響生意，不過喺業績仲未靚仔就大手收購，都未必無風險。雖然呢幾日叫升咗五成幾
，但係近３日嘅陽燭上影線都好長，好有可能升唔到好長時間，始終而家都係炒佢敢逆市擴張，
都唔係因為對盈利有咩期望，要穩陣嘅都係睇成績表先啦，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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