《小傳日記》執二灘買樂樂茶？成績未出唔好亂估價！

《小傳日記》近期魚缸都係炒緊神州復常，所有相關股份都雞犬皆天，餐飲、體品甚至係賭

股都有得升。而霉咗好一排嘅奈雪的茶（０２１５０）唔覺唔覺都連升第７日，累計都升咗五成

幾！

原來呢兩日奈雪自己都有消息，宣布用５﹒２５億元人民幣透過收購兼增資持

Ｌｅｌｅｃｈａ Ｃａｙｍａｎ約８５﹒０８％股權，進而通過ＬＣ間接持有運營「樂樂茶」品

牌嘅上海茶田餐飲管理合共擴大後股本權益約４３﹒６４％股權。奈雪就話收購之後樂樂茶會成

為聯營公司，並繼續維持獨立經營。

原來喺奈雪收購樂樂茶之前，早喺舊年７月就有傳喜茶有意收購，仲傳話樂樂茶值成４０億

人仔。不過之後喜茶老闆聶雲宸睇過樂樂茶盤數之後，就已經「徹底、完全、堅決放棄」。而奈

雪都公布咗樂樂茶嘅狀況：２０２１年底，樂樂茶資產淨值係１﹒８２億人仔，２０２０年、

２０２１年品牌主營業務分別收入７﹒２８億人仔和８﹒６９億人仔，除稅後分別虧損２０６４

萬人仔和１８１７萬人仔。奈雪方面就話有信心幫助樂樂茶進一步增長，亦都可以降低未來門店

拓展、運營等方面成本。

就咁睇樂樂茶算收窄緊虧損，不過奈雪今年份中期業績都未算好標青，雖然好大部分都仲因

為疫情而影響生意，不過喺業績仲未靚仔就大手收購，都未必無風險。雖然呢幾日叫升咗五成幾

，但係近３日嘅陽燭上影線都好長，好有可能升唔到好長時間，始終而家都係炒佢敢逆市擴張，

都唔係因為對盈利有咩期望，要穩陣嘅都係睇成績表先啦，請請！



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