《樓市點評－汪敦敬》市場力量開始發放

《樓市點評》１２月５日，香港股市恒生指數一天就升了８００多點，近期的股市持續回升

令香港人在冗長的悲情愁緒下得到一個很好的消息，很多人都開始展開笑顏，因為不單只部分蒸

發了的財富又回來了，更加重要的是不用繼續蒸發下去（甚至有些人要不斷「補倉」），但我個

人重視股票市場好轉，是想了解在配合大局之下是出現一個甚麼的訊息？近期內地的防疫措施似

是有望進一步寬鬆及靈活化的，這十分有利於最基本的經濟活動，再配合西方列國由本來的聯盟

圍堵中國，去到近期「邊打邊談」，各自都和中國討論營商的持續性發展，我認為這都算是一些

好消息，再加上人民幣不斷上升，事實上，人民幣日益受國際歡迎的，單是１１月份香港股市總

共上升了逾２６％，是全世界市場升幅最大的。我一直認為任何經濟體系有如呼吸，有收緊的時

候，也有發放能量的時候，只是資本主義就先發放，當泡沫過多的時候就爆破變回收緊，而中國

特色的社會主義往往是先調節或者重整，然後再發放能量，我是期望以上各因素發展下去是等於

中國發放其經濟能量的時候，因為這樣我們就會有一個可以穩定市道及可以評估的投資了。



近這半年，起碼在香港樓市方面可以說是機制失效，甚麼是機制失效？我舉一個例，日前有

個同業老友慨嘆，１０００萬元以上的住宅成交有如一潭死水，我想說１０００萬元以上的住宅

需求是十分多的，而香港亦不缺有能力買１０００萬元以上的買家，但是為何有錢有需求都沒有

人去買呢？這個就是各方面悲情累積引致的市場失效，雖然加息是對成本有加重及緊鎖了資金，

但是壓力測試要求亦由３厘減至２厘，而香港的實際加息幅度相對外國很多地方仍然是低了，香

港住宅市場數十年來說仍然算是一個便宜的借貸成本，至於說高達５厘定息鎖了７萬億元的資金

在定期存款戶口，這只是反映幾個百分比的回報都仍然比市場多風險的吸引，除了因為加息之外

，亦反映到市場的風險及悲情的。



但我要強調近期市場低迷始終不是西方的泡沫爆破，與西方的泡沫爆破有個很大的分別，在

港英年代當樓價跌的時候往往幾乎等同蒸發，因為在西方，如果你在樓價跌到谷底之後，仍然要

再經過冗長的回復期，要經過牛一、牛二及牛三市場階段才有機會「返家鄉」。但當下的市況不

是泡沫爆破，我認為股票市場是一個啟示，就是價格可以迅速回復，這個情況亦會在樓市上出現

，同樣不是泡沫爆破，只是一個市場調節中價格的變動，我們見到購買力及房地產的價值，包括

其中重要的建築成本及租金，這些完全都沒有因為這類調節而下降，甚至是不斷上升中的，希望

這個觀點可以給予考慮置業的人參考。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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