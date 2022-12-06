《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平等領導到醫院為江澤民送別

《經濟通通訊社６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平等黨和國家領導到醫院為江澤民送別

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習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山

等到中國人民解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤

也前往醫院為江澤民送別。



證監會：進一步健全資本市場功能

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證監會主席易會滿表示，健全資本市場功能，更好服務實體經濟和投資者是一項系統性工程。要

建設中國特色現代資本市場，進一步健全資本市場功能，更好服務構建新發展格局、推動高質量

發展。



北交所兩融業務上線可期

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日前，北京證券交易所完成了首次融資融券業務全網測試，第二次全網測試將在１２月１０日進

行。業內人士預計，北交所兩融業務有望在今年底或明年初正式上線。





《上海證券報》



習近平等黨和國家領導到醫院為江澤民送別

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習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山

等到中國人民解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤

也前往醫院為江澤民送別。



易會滿：把握五原則建設中國特色現代資本市場

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易會滿表示，健全資本市場功能，更好服務實體經濟和投資者是一項系統性工程。重點應把握好

「五個原則」，建設中國特色現代資本市場，進一步健全資本市場功能，更好服務構建新發展格

局、推動高質量發展。



降準落地首日，債市波瀾不驚

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１２月５日，央行降準０﹒２５個百分點落地的首日，債券市場整體表現平淡。截至當日收盤，

１０年期國債收益率報２﹒８９％，較上周五（２日）上行２﹒２６個基點。對於債市表現波瀾

不驚，在業內人士看來，是因為近期密集出台的利好經濟政策使債市對利多已經「鈍化」。不過

，在降準釋放大額中長期資金助力下，市場流動性有望保持合理充裕。





《證券時報》



習近平等黨和國家領導到醫院為江澤民送別

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習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山

等到中國人民解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤

也前往醫院為江澤民送別。



以新能源汽車為抓手，邁上汽車強國之路

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汽車產業作為現代工業皇冠上的「明珠」，是公認的最能體現國家制造實力的重要標誌之一。中

國汽車工程學會名譽理事長付於武表示，汽車產業是各種要素的重要載體，新能源汽車更是科技

創新的最佳「表達者」和「體現者」之一。在產業重構的關鍵時期，借勢新能源汽車，中國已正

式踏上汽車強國之路，相信新能源汽車產業可以成為最重要的發力點，推動全社會的能源轉型。



滬指突破３２００點站上半年線，專家建議理性樂觀看後市

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１２月５日，Ａ股市場進一步上漲，滬指站上３２００點大關及半年線。市場總體上漲之餘，結

構性行情特徵較為明顯。多位專家的觀點認為，需樂觀理性看待後市。（ｊｔ）

