《匯市縱橫－蕭啟洪》波是圓的

《匯市縱橫》卡塔爾世界盃決賽周轉眼已進入１６強淘汰賽階段（截稿時已差不多完成了）

，縱觀１６強球隊，筆者認為應該在的都在了，而當中巴西、阿根廷、法國、英格蘭為本屆的奪

標熱門。走上路的巴西、阿根廷為四強大熱，但克羅地亞也是四強的黑馬。縱然日本及韓國在小

組賽中造出了多次的奇跡，但因耗費不小氣力，在緊密的賽期及有限的後備力量，要打進四強確

實有點難度。（文章見報所有亞洲隊出局了）下路則為法國、英格蘭、西班牙及葡萄牙等四個歐

洲足球強國的混戰。最終世界盃誰孰實在難料。足球令人著迷之處便在於結果的不定性，縱使球

隊內粒粒皆星，也並不一定能取勝，球員狀態、心態、天氣、合群性、默契等，真的缺一不可。



足球另一個令人著迷的地方是賭博。簡單的結果（贏、輸、和）加上球隊的往績，世界的排

名，人皆自稱足球專家等足以令人傾家蕩產。例如世界排名１１對世界排名２４的球隊，你說那

隊勝算較高？結果是排名２４的日本贏了排名１１的德國。還不夠？日本隊更贏了排名第７的西

班牙呢！若說距離１７位不夠多，實力還有點平均，距離４８位又如何？答案是世界排名５１的

沙特贏了排名第３的阿根廷，這是奇跡了吧！因足球的結果（不計算入球人員，比數等賭博方法

）簡單，賠率自然不會太高，因此賭波往往押上較大的本金，以博取「確定」的微利。例如阿根

廷對賽沙特，縱然倍率可能是１﹒１或更低（即下注１００贏了只能收回１１０元，按筆者沒有

賭波所以不知確實的賠率，這裏只是假設說明），但因阿根廷輸的概率極之少，有不少人會押注

微利。結果沙林艾杜沙利５３分鐘轟入第２球為沙特奠定勝局時，數以億計的金錢便付諸東流了

！因此不能不慨歎「波是圓的」！



其實每一件有不定結果事件都是一個隨機事件，即當結果未有跑出來之前，所有結果是按不

同的可能性發生。一說是事件發生的概率，一說是少概率事件在事件重複發生的次數足夠多時必

然發生，即當足球比賽足夠頻密時，爆冷是必然會發生的，問題是那一次而已！而普遍容易犯的

第一類錯誤是少概率事件等於不會發生（筆者稱之為夜郎自大錯誤），第二類是把少概率事件放

大（筆者稱之為不造不錯錯誤）。前者會令人蒙受極大損失，因你會忘卻風險全身投入。後者令

人少賺（喪失機會成本）的風險，銀行等靠駕馭風險達至盈利的機構會十分重視這個風險的管理

。例如阿根廷對沙特，相信沙特沒可能獲勝的會輸掉身家，這是夜郎自大錯誤，這個情況當你越

熟悉阿根廷足球及沙特的足球水準，更容易壯烈犧牲。又如波蘭對沙特，相信沙特能乘勝追擊的

會招損失或未能從波蘭贏波中獲利，但這裏損失一定不比押注阿根廷的大，即第一類錯誤的代價

將較第二類大很多！



金融市場亦如是。例如市場常常在猜美聯儲的加息峰值及其時點。但在美聯儲未正式停止加

息之前，所有都是市場猜測而已。筆者勸喻讀者們別犯上夜郎自大錯誤，相信市場的猜測是正確

的而把所有籌碼一次過「ｓｈｏｗ ｈａｎｄ」。筆者需要指出至今利率見頂還只是一個猜測。

若我們把利率見頂從６個維度來監測，將會看到利率見頂的訊號在搖擺，還沒有確定下來。第１

個因素要看當然是通脹。１０月份美國ＣＰＩ確實開始回落，而上周四（１日）出來的核心

ＰＣＥ也出現回落，但仍保持５％的年率上升。及後的就業數據在很多美國企業裁員下也沒有大

幅下跌的跡象，平均時薪仍以５﹒１％年率上升，升幅重越５％。這說明了美國的通脹回落頂多

只是初期的現象。其次零售方面也並沒有大幅下滑的情況，觀乎黑色星期五的銷售情況，並未感

受到美國消費者大幅下降。第３美國國庫券利率曲線，無論是２－１０年或更令人信服的３個月

對１０年，都出現了較深的倒掛，這意味市場對美國跌入衰退的憂慮正加深。第４美聯儲忽鷹忽

鴿的立場，極其量只可視為有初步轉鴿的跡象，但過早變鴿將邀請通脹預期回歸。第５美國股票

市場似乎站穩了腳可能對後市利率上升增加容忍度。第６環球商品價格沒有進一步的下行。綜上

，縱然筆者相信利率已經十分之接近峰值，但相信還需一點時間才可見到拐點。



筆者再補充一個通脹的觀點，通脹等於普遍物價上升，要麼因為需求增加而搶高物品價格，

但也可以是銀紙氾濫，令物品價格普遍上升。若這個是主因，即量化寬鬆加上財富下流（量寬後

加上抗疫的保經濟投放）是造成現在美國通脹的主因。缺了財富下流就像日本過去３０年的例子

，因量化後財富並沒有下流而導致經濟迷失３０多年。現美聯儲資產負債表在新冠大流行後急速

上升至接近９萬億（雷曼風暴前為不足１萬億），預計首階段縮表能把資產負債表收縮１萬億，

但距離２００９年的水準還差很遠。因此，可以說市場還是流動性氾濫的情況，通脹在美易升難

跌！



利率見頂與否可能就是阿根廷對沙特，要駕馭波動的市場，不犯上夜郎自大錯誤，讀者還是

不要訓身押注利率明年能見頂，保留實力等待更確定的信號才大舉押注。畢竟「波是圓的」！



＊本周策略＊



英鎊：上周建議候高於１﹒２０００水平沽出英鎊兌美元已於１﹒２１６０止蝕，損失

１６０點子。



澳元：本周建議候高於０﹒６８４０水平沽出澳元兌美元，目標０﹒６６２０，止蝕

０﹒７０２０。



加元：本周建議候高於１﹒３６５０水平沽出美元兌加元，目標１﹒３４００，止蝕

１﹒３８５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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