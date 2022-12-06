  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2022 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》內地新能源汽車銷售應可繼續錄得增長

　　《珠玉之論》中汽協表示２０２１年內地汽車出口首次超過２００萬輛，而２０２２年首
１０個月，內地汽車企業出口達到２４５﹒６萬輛，料今年汽車出口量可能達到３００萬輛，較
去年大幅上升。目前，內地汽車出口以直接出口為主，但要留意內地的產品大規模出口，國外市
場或會採取國際貿易的措施，而內地企業亦未必會於海外建廠以規避風險。相信內地車企於全球
的競爭力已逐漸提升，而車企於內地生產可享有成本及規模效益。預期內地汽車，尤其新能源汽
車未來於全球的銷量將會繼續增長，其中在歐洲等市場的市佔率將會進一步提升。
　
　　另外，乘聯會推算１１月份內地狹義乘用車零售市場按年增加２﹒４％至１８６萬輛，其中
新能源零售同比增長５８﹒５％至６０萬輛，顯示內地新能源汽車的銷情仍能維持增長趨勢。雖
然內地新能源汽車購置補貼將於年底結束，但其實內地大部份新能源汽車的銷售已不再依賴補貼
，而車企亦可通過提高銷售價格、優化產品結構來維持利潤率。相信內地汽車市場將繼續向新能
源汽車發展傾斜，因此未來無論首次購車或換車需求，將有助推動新能源汽車的銷情。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/12/2022
【虛幣世界】Orthogonal陷入債務危機，料拖欠3100萬美金
人氣文章專訪05/12/2022
【專訪】陶冬：超級便宜資金時代終結　金融資產的夢魘（有片）
人氣文章中國故事05/12/2022
《神州經脈》財新服務業PMI積弱　滬指返三千二　人幣近三月高
人氣文章財經熱話05/12/2022
傳內銀須助還境外債民企內房飆升　降準今生效內銀仍造好
人氣文章生財有道05/12/2022
【高息定存】匯豐升一周美元定存息率至10厘　一個月4厘
人氣文章財經熱話05/12/2022
《盤後部署》恒指漲逾800點 醫療平台股熱炒 現可追或食胡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金