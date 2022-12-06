《珠玉之論－陳鳳珠》內地新能源汽車銷售應可繼續錄得增長

《珠玉之論》中汽協表示２０２１年內地汽車出口首次超過２００萬輛，而２０２２年首

１０個月，內地汽車企業出口達到２４５﹒６萬輛，料今年汽車出口量可能達到３００萬輛，較

去年大幅上升。目前，內地汽車出口以直接出口為主，但要留意內地的產品大規模出口，國外市

場或會採取國際貿易的措施，而內地企業亦未必會於海外建廠以規避風險。相信內地車企於全球

的競爭力已逐漸提升，而車企於內地生產可享有成本及規模效益。預期內地汽車，尤其新能源汽

車未來於全球的銷量將會繼續增長，其中在歐洲等市場的市佔率將會進一步提升。



另外，乘聯會推算１１月份內地狹義乘用車零售市場按年增加２﹒４％至１８６萬輛，其中

新能源零售同比增長５８﹒５％至６０萬輛，顯示內地新能源汽車的銷情仍能維持增長趨勢。雖

然內地新能源汽車購置補貼將於年底結束，但其實內地大部份新能源汽車的銷售已不再依賴補貼

，而車企亦可通過提高銷售價格、優化產品結構來維持利潤率。相信內地汽車市場將繼續向新能

源汽車發展傾斜，因此未來無論首次購車或換車需求，將有助推動新能源汽車的銷情。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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