《股壇解碼－戴名》美經濟似弱還強，莎莎國際（１７８）能走多遠

《股壇解碼》美國上周公布的ＰＣＥ物價指數有增長放緩的跡象，按月升幅較市場預期為低

，加上鮑威爾聲稱美國１２月加息有可能只加０﹒５％，市場普遍憧憬息口離見頂不遠，但非農

就業人數再度大幅回升，原油庫存繼續大幅減少，經濟活動增加所致，新屋銷售亦出乎意外的增

加，現階段猜測加息步伐放慢可能為時尚早，市場唯一不明朗因素，應該是穩定幣ＵＳＤＴ的發

行商Ｔｅｔｈｅｒ沒有透露借款人身份和抵押品的性質下不斷對外增加ＵＳＤＴ貸款數量。根據

Ｔｅｔｈｅｒ的報告，截至今年９月３０日止，Ｔｅｔｈｅｒ的總貸款資產已達到公司總資產

９％的６１億美元，而且從今年（２０２２年）第二季度的報告開始就沒有出現類似沒有貸款給

旗下附屬公司的措辭，更未說明是否有任何貸款與有關聯實體，這樣令市場不免擔心

Ｔｅｔｈｅｒ是否出現了流動性風險署或者是有人透過借入ＵＳＤＴ來做空美元，投資者小心這

將會是美元資產的一隻黑天鵝。



＊大開中門＊



日本１１月份５大百貨公司的免稅銷售最多急升５倍，當中以急升５倍的三越伊勢丹為例，

銷售額離２０１９年的水平只差３％，基本上可以說是完全回復，這些都有賴日本對外開放接待

遊客的政策有關，亞洲方面有南韓，新加坡，台灣等地都已門戶盡開，祈求透過旅遊振興經濟，

而日本就是一個活生生的成功例子，隨著歐美相繼開放入境政策，相信會有愈來愈多的國家仿傚

，新加坡作為亞洲在後疫情時期最早開放的國家，未來幾年的經濟發展不用忽視。



＊後勁不繼＊



去年國內結婚人數跌破１２００萬創３７年新低，在不足６００萬對夫妻和出生率偏低的情

況下，中國在２０４５年後的勞動力將難以維持，在人口紅利消退的同時，高端產業又受制於貿

易制裁，相信中國在後疫情時期需要推出政策刺激經濟快速復甦，但經濟泡沫亦會同時出現，加

上央行的降準手段，內地百強房企今年前１１個月銷售同比下跌４０％，另一方面融創中國

（０１９１８）有意重組７００億元離岸債務，相信同樣情況於短期內將陸續有來，銀行體系的

壓力承受能力將備受考驗，加上恒大汽車（００７０８）傳出大規模停工欠薪，而公司方面聲稱

將有四份一員工需要停薪１至３個月，相信是國內疫情和經濟不景對生產和銷售都做成打擊所致

，估計中國的經濟將要在谷底橫行一段長時間。



＊誘敵深入＊



恒指期權購沽比例隨大市抽升而急升至７２：２８的水平，至於牛熊證街貨徘徊在

４９：５１的比例，熊證買少見少之餘，牛證重倉位跳升到１８５００點附近，恒指在炒消息的

情況下大升接近２０００點，可惜外圍欠缺利好消息，香港本地數據亦差強人意，而美國加息臨

近，中概股審計底稿報告遲遲不出台，恒指這輪急升相信和人民幣匯率回升和挾淡倉為主，投資

者仍然可以趁機做空恒指。



＊股票簡評＊



莎莎國際（００１７８）主要在亞洲從事化粧品零售業務，集團以一站式化粧品專門店概念

經營，銷售逾７００個產品品牌，包括護膚品，香水，化粧品，護髮，身體護理產品和美容營養

食品等，截至今年（２０２２年）９月止的六個月，集團營業額減少約３％至１５﹒５億元，股

東應佔虧損收窄至１﹒３３億元，用一個比較粗糙的計算方法，半年收益１５﹒５億，虧損

１﹒３３億，即是半年的經營成本是１５﹒５億＋１﹒３３億的１６﹒８３億，將這個數再除以

６，每月開支接近２﹒８億。

當然這只是一個粗略的計法，畢竟虧損有可能由其他原因所做成，例如匯兌損失，投資虧損

和壞賬等等，但這樣的計算結果總可以給散戶投資者一個概念，投資者再看看莎莎國際截至今年

（２０２２年）９月止的中期業績所顯示，集團手上現金和等值項目只有２﹒０３億，現在問題

就出現了，莎莎國際要用手頭的２﹒０３億現金來應付２﹒８億的開支，一個月的開支也不足以

應付，如果樂觀點應該可以應付兩個月左右，但是在今年國內第四季疫情的影響下，加上香港的

零售市道不好，暫時還缺乏明顯增長的利好誘因下，相信下半年的業績會虧損增加，而且有一點

奇怪的是眾所周知護膚品、香水、化粧品這些產品的有效期約２年至３年，但莎莎國際最近幾份

業績報告中沒有提及大量的存貨減值，這是筆者的疑問。

另外是集團的最大對手ＬＶＭＨ旗下Ｓｅｐｈｏｒａ在中港兩地不段擴張，加上店面的購物

體驗比莎莎國際好得多，雖然整體產品價格略高於莎莎國際，但Ｓｅｐｈｏｒａ的購物體驗絕對

比其他同業優勝，如果拼價格優勢，近年來莎莎國際在這方面的優勢已愈來愈少，可能由於各項

成本上升而不得已要減少折扣來維持經營，在中港短期開關無望的情況下，建議投資者現價沽出

，合理買入價在１﹒２元附近。

《資深市場人士 戴名》



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