碧桂園（０２００７）１１月銷售額２６０億人幣，同比跌３７％

《經濟通通訊社６日專訊》碧桂園（０２００７）公布，連同合營公司和聯營公司在內，
１１月歸屬股東權益的銷售金額約２６０﹒１億元人民幣，比去年同期減少約３７﹒０９％。
該集團指，歸屬股東權益的銷售建築面積約３２２萬平方米，比去年同期減少約
３９﹒３６％。（ｗｈ）
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