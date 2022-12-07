《國金頭條》大行「唱衰」明年經濟，美股連續第二日下挫

《經濟通通訊社７日專訊》雖然經濟數據反映美國通脹仍然高企，但摩根大通和高盛ＣＥＯ

卻於周二（６日）不約而同警告經濟明年陷入衰退。投資者無所適從，美股本周連續第２日下跌

。

其中，道指跌３５０﹒７６點，或１﹒０３％，收３３５９６﹒３４點。納指跌

２２５﹒０５點，或２％，收１１０１４﹒８９點。標普５００跌５７﹒５８點，或１﹒４４％

，收３９４１﹒２６點。

受全球經濟疲弱及強勢美元影響，美國１０月貿易逆差連續第２個月擴大，至７８２億美元

，較９月增５﹒４％。在各項不利消息下，Ｍｅｔａ大跌６﹒７９％，蘋果跌２﹒５４％，其他

科技巨頭亦普遍下跌。



＊金價回穩期油第３日收低＊



與此同時，投資者等待聯儲局下周的加息行動，美元小幅上升。美匯指數於紐約尾盤升

０﹒３％，至１０５﹒５９。市場預料，聯儲局下周將加息５０基點，至明年５月利率將略高於

５厘。金價回升，但紐約期金仍處於１８００美元關卡以下，報每盎司１７８２﹒４０美元。

原油期貨連續第３日收低，接近１年低位。其中紐約期油跌３﹒５％，收每桶７４﹒２５美

元。布蘭特期油跌４％，收每桶７９﹒３５美元。（ｊｆ）

