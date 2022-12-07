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即市新聞

07/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指日線圖上好友須留意的警號

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和中性。自１０月３１日起，港股一直處於上升軌。雖然大市於上月
１６日開始顯著調整，自２８日起的另一輪升浪為投資者帶來更大的喜悅。昨天（６日）乘著上
晚美股回落整固之勢，沽壓增大。恒指日線圖上，仍在上移中的保歷加通道頂部阻力未算被正式
升破，ＳＴＣ已開始呈現嚴重超買，ＭＡＣＤ則在營造「熊差離」利淡轉向形態，皆在警告好友
另一個調整市況快將出現。
　　恒指１９４５０和恒指期貨１９４３４仍為中期好淡分水嶺，這兩個交易日內好友若未能守
穩於其上，便須退守低位。平心而論，由於周線圖形勢維持顯著向好，經過調整後，港股升上更
高水平的機會仍大。各位有否留意到，本周一（６日）筆者建議大家於重要升浪目標到達後，暫
停造好，但沒有建議大家急於反倉造淡？當然，於短期淡勢變得明顯後，投機者可以這樣做。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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