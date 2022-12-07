《專家之言－何志銘》傳內地將再放寬防疫，港股反覆向上趨勢未改

《專家之言》昨（６日）港股收報１９４４１點，只跌７７點或０﹒４％，主板股票的升跌

比率為２０比２１，恒指成分股４１隻股份上升，下跌股份３２隻，升跌比率為５４比４２，大

市錄得沽空金額為２５５﹒６９億元，佔可沽空股份成交額１４７０﹒５９億元的１７﹒３９％

。國指跌５３點或０﹒８％，收報６６５２點，恒生科技指數跌７６點或１﹒８％，收報

４１６１點。大市全日成交總額縮減至１６５０﹒０４億元。



＊儲局議息大市短期料整固，內房科網等有轉勢跡象＊



有內地媒體指，繼有內地多個城市先後放寬防疫限制後，昨起北京進入商業、超市、社區及

各類公共場所，均毋須查驗核酸檢測陰性證明，似乎阿爺想開始淡化Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的

殺傷力，更傳出本周稍後時間將會宣布更多放寬防疫的措施，明顯某程度上阿爺向經濟方面考慮

。按目前情況而言，筆者東尼預料短期內美國聯儲局議息也會令大市進入整固階段，而內地方面

，鑑於近日內房及科網等板塊有轉勢跡象，港股反覆向上的趨勢暫未改，不過港股已推了近

５０００點，操作上要小心為佳。《獨立股評人 何志銘》



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