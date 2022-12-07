《盤後部署》恒指收跌６２６點，龍湖收挫１２％料未見底

《經濟通通訊社７日專訊》港股今日如坐過山車，午後，外電報道，中國國務院聯防聯控機

制下午３時舉行新聞發布會，主題為「進一步優化落實疫情防控措施」。國家衞生健康委、國家

疾控局相關負責人和有關專家將出席發布會。

受消息刺激，港股一度炒高，恒指曾升近３００點，高見１９７３７；中國國務院聯防聯控

機制下午３時舉行新聞發布會，可能市場認為沒有好消息，港股由升轉跌，恒生指數收報

１８８１４，跌６２６點或３﹒２２％，主板成交２０７４﹒１６億元。國企指數收報６４３２

，跌２２０點或３﹒３１％。恒生科技指數收報４００４，跌１５６點或３﹒７７％。

上證綜合指數收報３１９９，跌１２點或０﹒４０％，成交４０２１﹒４６億元人民幣；深

證成份指數收報１１４１８，升１９點０﹒１７％，成交２４３５﹒９４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）收跌３﹒７２％，報３００﹒２元，該股成交約４１１１

萬股，涉資１２７﹒３５億元，盤中高見３１８﹒６元，最低見２９９元；美團（０３６９０）

跌３﹒６２％，收報１６７﹒５元；阿里（０９９８８）跌５﹒３４％，收報８５﹒０５元；比

亞迪（０１２１１）逆市升０﹒２５％，收報２００﹒２元。



＊美圖炒高逾２４％投機味濃＊



另外，ＡＩ繪圖功能成近日熱話，美圖公司（０１３５７）旗下Ａｐｐ美圖秀秀憑藉ＡＩ繪

畫功能在日本的流行，目前在日本免費總榜的排名已升至榜首。美圖股價大漲，收升

２４﹒１７％，報１﹒４９元，該股成交約２﹒８４億股，涉資４﹒３８億元，盤中高見

１﹒７５元，最低見１﹒２元。

技術走勢方面，該股今日走勢呈大陽燭，一度高見１﹒７５元，９ＲＳＩ升至８２水平，已

進入超買區，單靠ＡＩ繪畫功能在日本的流行，便炒高逾２４％，現階段看，投機味相當濃厚。

另一方面，航空股逆市造好，國航（００７５３）收升４﹒２７％，報６﹒５９元，該股成

交約１﹒２８億股，涉資８﹒７６億元，盤中高見７﹒６元，最低見６﹒３２元；南航

（０１０５５）升２﹒１３％，收報４﹒８元；東航（００６７０）升６﹒３１％，收報３﹒２

元；國泰（００２９３）升０﹒２５％，收報８﹒１７元。

商湯（０００２０）升６﹒８％，收報２﹒２元，該股成交約１０﹒６９億股，涉資

２４﹒５０億元，盤中高見２﹒４６元，最低見２﹒０５元。



＊內房及物管股普遍向下＊



內房及物管股向下，碧桂園（０２００７）配股，為月內第二度配股，股價向下，收跌

１５﹒４６％，報２﹒６８元，該股成交約１３﹒４６億股，涉資３８﹒０６億元，盤中高見

２﹒９１元，最低見２﹒６８元，為包尾藍籌股；碧桂園服務（０６０９８）跌１０﹒４８％，

收報２０﹒５元；龍光集團（０３３８０）跌１７﹒０４％，收報１﹒１２元。

另外，龍湖（００９６０）收跌１２﹒０７％，報２２﹒９５元，該股成交約３８１７萬股

，涉資９﹒２１億元，盤中高見２５﹒３元，最低見２２﹒９元。

龍湖今日現大陰燭下跌，並跌穿１０天線（現約２３﹒０８元）收市，相信下一支持位

１００天線（現約２２﹒２元）支持力不強，不排除會跌向１１月１１日至１４日之上升裂口

（１８﹒１９９元至１９﹒６３９元）才有較強支持。（ｋｙ）

