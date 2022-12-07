【國際要聞】特朗普旗下兩家公司被裁定稅務欺詐和偽造商業記錄罪

《經濟通通訊社７日專訊》據美媒報道，曼哈頓陪審團裁定美國前總統特朗普旗下兩家公司

，稅務欺詐和偽造商業記錄罪名成立。

法庭裁定，特朗普公司（Ｔｒｕｍｐ Ｃｏｒｐ﹒）和特朗普薪資公司（Ｔｒｕｍｐ

Ｐａｙｒｏｌｌ Ｃｏｒｐ﹒），在長達１５年時間做出稅務詐騙，兩家公司的所有罪名成立。

不過，特朗普和他的家人在此案中沒有被起訴。（ｊｆ）

