《經濟通通訊社７日專訊》據美媒報道，曼哈頓陪審團裁定美國前總統特朗普旗下兩家公司
，稅務欺詐和偽造商業記錄罪名成立。
法庭裁定，特朗普公司（Ｔｒｕｍｐ Ｃｏｒｐ﹒）和特朗普薪資公司（Ｔｒｕｍｐ
Ｐａｙｒｏｌｌ Ｃｏｒｐ﹒），在長達１５年時間做出稅務詐騙，兩家公司的所有罪名成立。
不過，特朗普和他的家人在此案中沒有被起訴。（ｊｆ）
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07/12/2022 08:17
【國際要聞】特朗普旗下兩家公司被裁定稅務欺詐和偽造商業記錄罪
《經濟通通訊社７日專訊》據美媒報道，曼哈頓陪審團裁定美國前總統特朗普旗下兩家公司
，稅務欺詐和偽造商業記錄罪名成立。
法庭裁定，特朗普公司（Ｔｒｕｍｐ Ｃｏｒｐ﹒）和特朗普薪資公司（Ｔｒｕｍｐ
Ｐａｙｒｏｌｌ Ｃｏｒｐ﹒），在長達１５年時間做出稅務詐騙，兩家公司的所有罪名成立。
不過，特朗普和他的家人在此案中沒有被起訴。（ｊｆ）
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