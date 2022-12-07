《台股攻略－黃振宇》美投行憂慮經濟衰退，台股跟隨美股下挫

《台股攻略》台股連日下挫，加權指數今日（７日）跌２１點開市，早段台積電領漲下，指

數曾倒升９４點，但電子股普遍回落，大市隨即受壓，儘管金融股抗跌，指數最終仍跌９８點，

低收１４６３０點，成交金額為新台幣２４６８億元，三大法人合計淨賣出新台幣８３﹒８５億

元。

電子權值股方面，台積電收新台幣４７５元，跌０﹒６％；聯發科收新台幣７１６元，跌

１﹒２％；聯電收新台幣４３﹒６５元，跌１﹒９％；鴻海、日月光投控及廣達均跌０﹒７％至

１﹒４％，欣興跌８％。大價股走弱，大立光跌１﹒３％，力旺跌２﹒７％，信驊大跌３﹒４％

，旭隼則無起跌。金融股撐市，台新金升３﹒１％，中信金及華南金均升超過２％，第一金、合

庫金、玉山金、元大金、國票金及永豐金均升０﹒３％至１％。生物科技股的健喬公布１１月及

前１１月收入創新高，消息刺激其股價漲停，收新台幣４５﹒１元；益得亦同步漲停，收新台幣

３４﹒９元；泰福－ＫＹ表示啟動２﹒０計劃，進軍抗體藥物複合體（ＡＤＣ）產品開發，股價

漲停，收新台幣３９﹒２元。電信三雄成為資金避風港，台灣大收新台幣９５﹒４元，升２％；

遠傳升０﹒９％，中華電升０﹒５％。航運股漲跌互見，貨櫃三雄全面走弱，萬海跌２﹒１％，

陽明跌１﹒３％，長榮跌０﹒７％。航空雙雄則受惠旅遊市場復甦，華航升１﹒９％，長榮航升

０﹒７％。

美國多間投行ＣＥＯ警告美國明年經濟存在衰退風險，加上ＦＯＭＣ利率決議在即，市場再

次憂慮加息政策對後市的影響，投資者普遍觀望，大市走勢轉趨震盪，建議現階段宜留意法人動

向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》



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