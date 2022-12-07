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即市新聞

07/12/2022 09:48

《窩輪豪情－梁業豪》料好友大戶先略作退守，然後才再殺熊證

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必
需性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）與京東健康（０６６１８），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、網易（０９９９９）與百濟神州（０６１６０）。
　　今早（７日）恒指期貨於競價時段未見很大的沽壓，但美股向淡的走勢仍於一定程度上令港
股好友開始退守。恒指熊證重貨區現位於１９８００－１９８９９，即使好友大戶將恒指推上
１９８９９，亦只能殺掉８１隻熊證，產生１５７３張恒指好倉的殺傷力。對好友大戶而言，既
然吸引力不足夠，倒不如先略作退守，誘使吸多散戶入市持有熊證，然後才將他們一網成擒。另
一方面，由於恒指牛證重貨區現位於１８５００－１８５９９，距離恒指現水平很遠，相信淡友
大戶於當前利好的投資氣候中，不會強行入市殺倉。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群
組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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