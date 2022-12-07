《談國論企－黎偉成》中國續強化與歐盟聯繫合作

《談國論企》德國總理朔爾茨更在２０２２年１２月５日於《外交》雜誌指出「中國日益強

大，不應被孤立理由」，所言顯然對美國而發出，反映出歐盟與美國霸權獨裁主義者愈來愈貌不

合、神更離。中國共產黨總書記習近平２０２２年１０月１６日在第２０次全國代表大會作出的

報告，談及對外政策時強調要「促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體」，以德國、法

國、荷蘭為主的歐盟國家反應相當正面，充分表明中國得道多助。



＊德國總理強調不要孤立日益強大的中國＊



即使美國對華從政治外交、經濟貿易、科技設備、企業人員甚至主權內政等許許多多方面，

企圖打壓、攬炒、封殺，更在外交上要團團圍堵，但中國都能夠逐一化解所面對的危困，甚至得

到國際的認同、接受和合作。歐盟有多個國家就對中國再度伸出友誼之手，重點可見之於：

特別是（一）朔爾茨是中共二十大會後第一個訪華的西方國家領導人。在中國國家主席習近

平在１１月４日北京人民大會堂會見時，朔爾茨對習所語的幾個重點有（１）「中國是德國和歐

洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化」，是為對中國多年來的努力作

出相當積極的回應；而（２）所強調的「反對「脫勾」」，說話的對象主要是對美國，理由為美

國要圍堵、封殺中國，要與中國「脫勾」的同時，更要其他國家特別是歐盟等與中國「脫勾」，

故美國人聽來肯定是相當刺耳；更令美國感到「沮喪」的，是（３）朔爾茨力表「願同中方繼續

深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作」。

習近平明確地指出：「中德關係發展到今天的高水平，離不開中德幾代領導人的高瞻遠矚和

政治魄力」，乃因中德建交５０年的歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作

共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩」，所言甚是。此語實際是可以適用

於中國對其他國家關係。

另一個重要會談，當然是習近平於１１月１４日赴印尼巴峇島２０國集團領導人第１７次峰

會的次日，就與法國總統馬克龍的會面，馬克龍十分明確地表示「法方秉持獨立外交，反對陣營

對抗」，更是美國人感到十分刺耳之言。美國人一直「自以為是」，要打要壓誰，就霸道地要其

盟友跟到足其惡思及劣行，而馬克龍所言之「法方秉持獨立外交」，就十分明確地對美帝「說不

」，重要的更是「反對陣營對抗」。

尤其是馬克龍有感面對當前動盪國際形態，遂強調：法方希望同中方繼續秉持相互尊重、平

等互惠精神，密切保持高層往來對話」。這是很直接了當對美之反！

還有（三）荷蘭對美帝亦「說不」。荷蘭經濟事務與氣候大臣阿德里安森斯於１２月初堅稱

荷蘭仍然非常積極地看待荷中關係，在華經營的荷蘭企業正在促進創新和貿易，強調「荷蘭及歐

洲應該有自己戰略」，使美力求壓抑歐與華的高科技合作有又一挫折。



＊歐國開始洞悉美國霸權自私自利損人惡臉＊



至於（四）歐盟，對美國的霸道強權和唯我有利的惡思劣行作出重要的反擊，最新的舉措，

為歐盟委員會主席馮德萊恩於１２月４日表示歐盟必須簡化和調整其國家援助規則，以回應美國

的《通脹削減法案》。美國人的《通脹削減法案》，實際是以政府巨額補貼，支持其本國的企業

的同時，還引來包括以歐洲為主的其他國家企業投資於美，端的是絕對利己而遠重地損人的劣舉

。

法國總統馬克龍於１２月１日訪美，對美國總統拜登痛斥「美國《通脹削減法案》中的巨額

補貼措施，將導致歐洲正在推進的新能源廁目面臨終結」，無賴的拜登的回答居然是「美國不會

為此而道歉」，但可以對該法案內容進行「微調」，可以嗎？

中國一直造好自己要做、應做和可以做、合理合法做的事情，廣納朋友，廣結善緣、廣獲佳

果，有目共睹，今後會繼續做好自己要做的事情。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

