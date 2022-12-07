《異動股》康方生物飆２１％，授標靶藥獨家許可最多賺５０億美元

《經濟通通訊社７日專訊》康方生物（０９９２６）現價升２１﹒０３％，報３７﹒７元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２２﹒２％。該股成交約７９５萬股，涉資３﹒１２億元

。

康方生物公布，將授予納斯達克上市的Ｓｕｍｍｉｔ於美加、歐洲及日本開發及商業化其雙

特異性抗體依沃西（ＰＤ－１╱ＶＥＧＦ，ＡＫ１１２）的獨家許可權，該集團獲得５億美元的

首付款及最高可達５０億美元的總交易金額，包括產品開發、註冊及商業化里程碑款項，也將獲

得依沃西產品銷售淨額的低雙位數百分比的提成，作為特許權使用費。

該集團指，將在Ｓｕｍｍｉｔ許可地區內擁有該產品的聯名品牌權益，而主席、執行董事、

行政總裁兼總裁夏瑜將獲委任為Ｓｕｍｍｉｔ董事會成員。至於依沃西的ＰＤ－１抗體與

ＶＥＧＦ阻斷劑的聯合療法已在多種瘤種包括腎細胞癌、非小細胞肺癌和肝細胞癌中顯示出療效

。

現時，恒生指數報１９３５８，跌８３點或跌０﹒４３％，主板成交１１２﹒８０億元。國

企指數報６６２２，跌３０點或跌０﹒４６％。恒生科技指數報４１５６，跌４點或跌

０﹒１１％。

即月期指新報１９４２５，跌８５點，高水６７點。即月國指期貨報６６５０，跌３２點，

高水２８點。即月科指期貨新報４１６８，升１點，高水３１點。

上證綜合指數報３２０２，跌９點或跌０﹒３１％，成交３６８﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１１３６７，跌３１點或跌０﹒２８％，成交５７８﹒３４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康方生物（０９９２６） ３７﹒７０元 升２１﹒０３％

石藥集團（０１０９３） ８﹒７３元 升０﹒８１％

信達生物（０１８０１） ２９﹒０５元 升２﹒４７％

康希諾（０６１８５） ８１﹒６５元 跌１﹒３９％

三葉草生物－Ｂ（０２１９７） ４﹒０８元 無升跌

復星醫藥（０２１９６） ２３﹒６０元 跌１﹒６７％

藥明生物（０２２６９） ５３﹒３元 升０﹒３８％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４８０元 升０﹒４５％

翰森製藥（０３６９２） １５﹒２０元 升０﹒９３％

藥明康德（０２３５９） ７７﹒０５元 升０﹒４６％

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（ｈｃ）

