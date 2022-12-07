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07/12/2022 14:16

《異動股》ＡＴＭ股午後大幅回落，恒指由日內高位回吐逾５００點

　　《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒５％，報８７﹒６元，以現價計
，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒４５％。該股成交約４１５９萬股，涉資３７﹒４１億元。
　　港股單日走勢波動，午後最多曾擴大至升２９６點，高見１９７３７，惟１時半起沽壓加劇
，迅速跌至暫時日內低位１９１８０，上下波幅達５５７點。
　　ＡＴＭ股走勢同樣於１時半起沽壓加劇；現時騰訊（００７００）跌０﹒４５％，報
３１０﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒１５％；美團（０３６９０）跌
０﹒４％，報１７３﹒１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒６９％；京東集團
（０９６１８）跌２﹒６３％，報２２９﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
４﹒９７％；網易（０９９９９）跌１﹒０２％，報１０６﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日
，累計跌幅６﹒３４％。
　　現時，恒生指數報１９２０４，跌２３６點或跌１﹒２２％，主板成交１３６７﹒１２億元
。國企指數報６５８０，跌７２點或跌１﹒０９％。恒生科技指數報４１５１，跌９點或跌
０﹒２３％。
　　即月期指新報１９２７８，跌２３２點，高水７３點。即月國指期貨報６６１２，跌７０點
，高水３２點。即月科指期貨新報４１６７，無升跌，高水３４點。
　　上證綜合指數報３１９０，跌２２點或跌０﹒６９％，成交３３８２﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３８６，跌１２點或跌０﹒１１％，成交４６０９﹒７０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒６０元　跌２﹒５０％
　　騰訊（００７００）　　　３１０﹒４０元　跌０﹒４５％
　　美團（０３６９０）　　　１７３﹒１０元　跌０﹒４０％
　　京東集團（０９６１８）　２２９﹒６０元　跌２﹒６３％
　　網易（０９９９９）　　　１０６﹒４０元　跌１﹒０２％
　　滙控（００００５）　　　　４６﹒７０元　跌１﹒３７％
　　友邦（０１２９９）　　　　８１﹒５０元　跌３﹒２１％
　　港交所（００３８８）　　３３１﹒８０元　升０﹒５５％
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒７２元　跌０﹒６３％
　　工行（０１３９８）　　　　　３﹒８３元　跌０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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