《異動股》ＡＴＭ股午後大幅回落，恒指由日內高位回吐逾５００點

《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒５％，報８７﹒６元，以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒４５％。該股成交約４１５９萬股，涉資３７﹒４１億元。

港股單日走勢波動，午後最多曾擴大至升２９６點，高見１９７３７，惟１時半起沽壓加劇

，迅速跌至暫時日內低位１９１８０，上下波幅達５５７點。

ＡＴＭ股走勢同樣於１時半起沽壓加劇；現時騰訊（００７００）跌０﹒４５％，報

３１０﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒１５％；美團（０３６９０）跌

０﹒４％，報１７３﹒１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒６９％；京東集團

（０９６１８）跌２﹒６３％，報２２９﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

４﹒９７％；網易（０９９９９）跌１﹒０２％，報１０６﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅６﹒３４％。

現時，恒生指數報１９２０４，跌２３６點或跌１﹒２２％，主板成交１３６７﹒１２億元

。國企指數報６５８０，跌７２點或跌１﹒０９％。恒生科技指數報４１５１，跌９點或跌

０﹒２３％。

即月期指新報１９２７８，跌２３２點，高水７３點。即月國指期貨報６６１２，跌７０點

，高水３２點。即月科指期貨新報４１６７，無升跌，高水３４點。

上證綜合指數報３１９０，跌２２點或跌０﹒６９％，成交３３８２﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１１３８６，跌１２點或跌０﹒１１％，成交４６０９﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８７﹒６０元 跌２﹒５０％

騰訊（００７００） ３１０﹒４０元 跌０﹒４５％

美團（０３６９０） １７３﹒１０元 跌０﹒４０％

京東集團（０９６１８） ２２９﹒６０元 跌２﹒６３％

網易（０９９９９） １０６﹒４０元 跌１﹒０２％

滙控（００００５） ４６﹒７０元 跌１﹒３７％

友邦（０１２９９） ８１﹒５０元 跌３﹒２１％

港交所（００３８８） ３３１﹒８０元 升０﹒５５％

建行（００９３９） ４﹒７２元 跌０﹒６３％

工行（０１３９８） ３﹒８３元 跌０﹒７８％

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（ｈｃ）

