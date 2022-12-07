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07/12/2022 15:16

內地舉行疫情防控記招，恒指倒跌逾４００點穿１９０００

　　《經濟通通訊社７日專訊》港股單日走勢波動，下午恒指走勢反覆，下午一時開始午市後恒
指曾一度擴大至升近３００點，憧憬防疫新十條出台，中資航空股曾一度急漲。
　　惟午後大市沽壓忽然迅速擴大，重磅科技股倒跌並迅速擴大跌幅，阿里（０９９８８）跌
４﹒７３％，報８５﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒６１％；騰訊
（００７００）跌１﹒６％，報３０６﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２﹒２９％；美團（０３６９０）跌２﹒３６％，報１６９﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日
，累計跌幅２﹒６４％。
　　憧憬防疫放寬的濠賭股一同倒跌；金沙（０１９２８）跌４﹒４５％，報２３﹒６元；銀娛
（０００２７）跌３﹒５８％，報４９﹒８元。
　
＊內房股墊底藍籌＊
　
　　大市氣氛急凍拖累內房股；碧桂園（０２００７）跌１３﹒２５％，報２﹒７５元；碧桂園
服務（０６０９８）跌８﹒７３％，報２０﹒９元；龍湖（００９６０）跌１０﹒９２％，報
２３﹒２５元；中海外（００６８８）跌５﹒１３％，報１９﹒７８元；潤地（０１１０９）跌
４﹒１４％，報３２﹒４５元。
　　現時，恒生指數報１８９７６，跌４６４點或跌２﹒３９％，主板成交１６４６﹒２８億元
。國企指數報６４９７，跌１５５點或跌２﹒３４％。恒生科技指數報４０５７，跌１０３點或
跌２﹒４９％。
　　即月期指新報１９０３７，跌４７３點，高水６１點。即月國指期貨報６５２５，跌１５７
點，高水２７點。即月科指期貨新報４０７２，跌９５點，高水３０點。
　　上證綜合指數報３１９９，跌１２點或跌０﹒４０％，成交４０２１﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４１８，升１９點或升０﹒１７％，成交５４６５﹒３０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列十大跌幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　２﹒７５元　跌１３﹒２５％
　　龍湖（００９６０）　　　　２３﹒２５元　跌１０﹒９２％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２０﹒９元　　跌８﹒７３％
　　信義光能（００９６８）　　　８﹒５８元　　　跌５﹒４％
　　中海外（００６８８）　　　１９﹒７８元　　跌５﹒１３％
　　新世界（０００１７）　　　１９﹒６２元　　跌４﹒９９％
　　友邦（０１２９９）　　　　７９﹒９５元　　跌５﹒０５％
　　京東集團（０９６１８）　　２２４﹒６元　　跌４﹒７５％
　　金沙（０１９２８）　　　　　２３﹒６元　　跌４﹒４５％
　　中聯通（００７６２）　　　　４﹒５２元　　跌４﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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