內地舉行疫情防控記招，恒指倒跌逾４００點穿１９０００

《經濟通通訊社７日專訊》港股單日走勢波動，下午恒指走勢反覆，下午一時開始午市後恒

指曾一度擴大至升近３００點，憧憬防疫新十條出台，中資航空股曾一度急漲。

惟午後大市沽壓忽然迅速擴大，重磅科技股倒跌並迅速擴大跌幅，阿里（０９９８８）跌

４﹒７３％，報８５﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒６１％；騰訊

（００７００）跌１﹒６％，報３０６﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

２﹒２９％；美團（０３６９０）跌２﹒３６％，報１６９﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅２﹒６４％。

憧憬防疫放寬的濠賭股一同倒跌；金沙（０１９２８）跌４﹒４５％，報２３﹒６元；銀娛

（０００２７）跌３﹒５８％，報４９﹒８元。



＊內房股墊底藍籌＊



大市氣氛急凍拖累內房股；碧桂園（０２００７）跌１３﹒２５％，報２﹒７５元；碧桂園

服務（０６０９８）跌８﹒７３％，報２０﹒９元；龍湖（００９６０）跌１０﹒９２％，報

２３﹒２５元；中海外（００６８８）跌５﹒１３％，報１９﹒７８元；潤地（０１１０９）跌

４﹒１４％，報３２﹒４５元。

現時，恒生指數報１８９７６，跌４６４點或跌２﹒３９％，主板成交１６４６﹒２８億元

。國企指數報６４９７，跌１５５點或跌２﹒３４％。恒生科技指數報４０５７，跌１０３點或

跌２﹒４９％。

即月期指新報１９０３７，跌４７３點，高水６１點。即月國指期貨報６５２５，跌１５７

點，高水２７點。即月科指期貨新報４０７２，跌９５點，高水３０點。

上證綜合指數報３１９９，跌１２點或跌０﹒４０％，成交４０２１﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１１４１８，升１９點或升０﹒１７％，成交５４６５﹒３０億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒７５元 跌１３﹒２５％

龍湖（００９６０） ２３﹒２５元 跌１０﹒９２％

碧桂園服務（０６０９８） ２０﹒９元 跌８﹒７３％

信義光能（００９６８） ８﹒５８元 跌５﹒４％

中海外（００６８８） １９﹒７８元 跌５﹒１３％

新世界（０００１７） １９﹒６２元 跌４﹒９９％

友邦（０１２９９） ７９﹒９５元 跌５﹒０５％

京東集團（０９６１８） ２２４﹒６元 跌４﹒７５％

金沙（０１９２８） ２３﹒６元 跌４﹒４５％

中聯通（００７６２） ４﹒５２元 跌４﹒２４％

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（ｈｃ）

