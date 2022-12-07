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07/12/2022 15:37

【新冠肺炎】衛健委：「新十條」提高防控科學精準，不搞層層加碼

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院聯防聯控機制新聞發布會今日下午召
開，介紹最新出台的進一步優化落實新冠肺炎疫情防控的措施（新十條）。國家衛健委新聞發言
人、宣傳司副司長米鋒介紹，新十條對風險區劃定和管理、核酸檢測、隔離方式、保障群眾就醫
購藥需求、老年人疫苗接種、重點人群健康管理、社會正常運轉、涉疫安全保障和學校疫情防控
等工作提出了進一步的優化要求。這十條措施是為了持續提高防控的科學、精準水平。執行中要
堅決糾正簡單化，「一刀切」，不搞層層加碼，比如除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、
中小學等特殊場所外，不再查驗核酸陰性證明，不再查驗健康碼和行程碼。對於跨地區流動人員
也不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。
　　國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝表示，近三年來中國不斷調整優化防控措施
，每一次優化都十分審慎，是建立在此前防控實踐基礎上，根據實踐發現的問題深入研究論證。
每一次優化都是強調更加科學精準，聚焦病毒特性，國際國內形勢和國內外防控策略變化，因時
因勢進行調整，每一次優化都是以人民為中心，為更好保障人民群眾正常的生產生活秩序，更好
地對老年人、嬰幼兒等重點人群提供保障。

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